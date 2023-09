Berardi rischia il rosso in Sassuolo-Juventus: cosa lo ha salvato dall’espulsione La moviola di Sassuolo-Juventus è stata contraddistinta dall’episodio del brutto fallo di Berardi su Bremer. L’attaccante ha rischiato il rosso diretto.

A cura di Marco Beltrami

Domenico Berardi è stato al centro di un discusso episodio da moviola in Sassuolo-Juventus 4-2. L'attaccante neroverde autore del gol del 2-1 ha rischiato seriamente il cartellino rosso per un fallo molto duro su Bremer. L'arbitro ha optato per il giallo, e in sala Var hanno confermato la decisione destinata comunque a far discutere.

Perché Berardi non è stato espulso? Cosa lo ha "salvato" nella valutazione del direttore di gara: la velocità nell'impatto, e il fatto che il ginocchio di Berardi si sia piegato.

La situazione in questione è avvenuta nel secondo tempo della partita del Mapei con Berardi che, in ritardo, è entrato in malo modo su Bremer. Tacchetti spianati da parte di quello che nei mesi scorsi è stato un obiettivo di mercato della Juventus, all'altezza della parte alta della tibia del brasiliano. Subito sono arrivate le scuse del calciatore di casa che si è giustificato facendo riferimento all'involontarietà del suo intervento. Fortunatamente nessuna conseguenza per l'ex Torino.

L'arbitro Colombo lo ha sanzionato con il giallo tra le proteste civili dei giocatori della Juventus che avrebbero voluto il rosso diretto. In sala Var è iniziato un check dell'episodio da moviola che si è concluso dopo pochi secondi con la conferma della decisione dell'arbitro. Niente rosso e solo giallo dunque per il fallaccio di Berardi su cui sono rimasti molti dubbi.

Infatti l'entrata con il piede a martello e l'altezza del contatto sembrano propendere a favore del rosso. Nella valutazione di questo tipi di episodi però da regolamento gli arbitri tengono conto di diversi fattori: tra questi c'è anche la velocità dell'azione e quando questa è elevata, la violenza è maggiore e quindi il colore del cartellino è più vicino al rosso che al giallo. Inoltre Berardi non tiene la gamba rigida ad affondare il colpo con il ginocchio che si piega.

Questo è stato evidenziato anche dall'esperto di situazioni arbitrali Luca Marelli a DAZN: "L'intervento è molto al limite, molto in ritardo. Un punto di contatto molto alto. I margini per un cartellino rosso potrebbero esserci anche se la velocità non era altissima".

L'ex arbitro ha poi ulteriormente spiegato: "Chiaro ed evidente errore per l'utilizzo del Var? Mancano due elementi, ovvero il fatto che il ginocchio si piega e la velocità non eccessiva. Io avrei preferito il rosso diretto. Perché non c'erano i presupposti dell'oggettività per l'intervento della moviola in campo". Questo dunque quello che ha spinto l'arbitro e i suoi collaboratori al giallo, anche se l'intervento è davvero molto molto al limite. Sulla bilancia dunque della valutazione (su cui si può discutere) è stato tenuto conto più del fattore velocità che degli altri, apparentemente molto più "pesanti".

Un episodio di cui si parlerà a lungo anche perché il rosso avrebbe potuto cambiare le sorti del match, in quel momento ancora in equilibrio.