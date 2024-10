Berardi torna in campo in Serie B a 7 mesi dall’infortunio: Sassuolo riabbraccia il suo capitano

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Domenico Berardi è tornato 216 giorni dopo il terribile infortunio di Verona nella scorsa stagione in Serie A col Sassuolo. L'attaccante del Sassuolo è entrato in campo nel secondo tempo della sfida che i neroverdi hanno stravinto 6-1 contro il Cittadella. Sette mesi dopo la rottura del tendine d'Achille al Bentegodi, Berardi ha dunque messo nuovamente piede sul rettangolo verde del Mapei Stadium sostituendo Laurienté. Grandi applausi da parte del pubblico di casa per l'esordio stagione del suo capitano in questa stagione in serie cadetta.

Il campione d'Europa con l'Italia 20/21 di Roberto Mancini è stato mandato in campo da Grosso al minuto 74. Il tempo necessario per vedere il suo Sassuolo segnare la rete numero 6 della partita – proprio su assist di Berardi – che ha certificato la qualità di una rosa, quella dei neroverdi, assolutamente di livello per il campionato cadetto. Da capire a questo punto anche il futuro dello stesso Berardi. A seconda della condizione fisica si capirà se ci sarà qualche squadra di Serie A pronta a investire su di lui o se sarà lo stesso Berardi a volerci tornare con il suo Sassuolo dopo la retrocessione.

L'ingresso in campo di Berardi contro il Cittadella.

"Abbiamo una bella notizia: Domenico Berardi è recuperato". Con le parole di Fabio Grosso era di fatto cominciata la stagione di Berardi. L'annuncio in conferenza stampa nella giornata di ieri ha fatto riempire di gioia il cuore dei tifosi neroverdi. Era fermo per infortunio da quel 3 marzo quando al Bentegodi contro il Verona la squadra allenata dall'allora tecnico Ballardini si giocava già chance importanti di salvezza. Una salvezza che poi non arriverà. Il Sassuolo chiuderà di fatto la stagione senza Berardi e con una Serie B ritrovata dopo ben 11 anni.

La Serie B per Berardi arriva 11 anni dopo l'ultima partita

Era infatti il 18 maggio 2013 quando Berardi col Sassuolo giocò la sua ultima partita in serie cadetta con i neroverdi che sono diventati poi una delle certezze in Serie A. Un periodo in cui Berardi ha potuto anche giocare le qualificazioni di Europa League vivendo quasi sempre un'estate da protagonista essendo uno dei pezzi pregiati accostati alle big. Tra Juventus, Inter, Fiorentina e Napoli, alla fine Berardi è sempre rimasto a Sassuolo e ora riparte a 30 anni dal Mapei Stadium, dai neroverdi, per far ripartire la sua carriera.