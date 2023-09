Gli audio VAR degli arbitri di Serie A saranno trasmessi su DAZN: cosa faranno sentire È stato firmato un accordo tra la Lega Serie A e DAZN per favorire i rapporti tra arbitri, informazione e tifosi. Da domani sera, infatti gli audio dei dialoghi tra i VAR e gli arbitri saranno trasmessi in diretta dall’emittente Ott.

A cura di Fabrizio Rinelli

La svolta che in tanti si auspicavano alla fine è arrivata. La trasparenza di valutazione e di concetto delle regole paventata dall'AIA per quanto concerne il campionato di Serie A ora non è più un'utopia. È stato infatti firmato un accordo tra la Lega Serie A e DAZN per favorire i rapporti tra arbitri, informazione e tifosi. Da domani sera, infatti – si legge nella nota comunicata dalla stessa Lega Serie a – gli audio dei dialoghi tra i VAR e gli arbitri saranno trasmessi in diretta dall'emittente Ott.

Gli audio – per questioni regolamentari – saranno quelli del turno precedente di campionato e andranno in onda nella trasmissione ‘Sunday night square', nella quale saranno analizzati i casi più interessanti. Domani sarà in studio il designatore degli arbitri, Gianluca Rocchi. Le prime clip verranno commentate e approfondite nel nuovo format OPEN VAR (che prevede un ospite AIA ogni settimana) nel posticipo di Torino – Roma, e sarà proprio Rocchi ad inaugurare questo appuntamento intervenendo in diretta.

Una svolta storica nel mondo del calcio italiano.

Eccezionalmente, il designatore arbitrale di A e B ricostruirà insieme alla squadra di DAZN che prenderà parte al programma, i principali episodi di questa stagione calcistica. Non solo, ci sarà spazio e occasione anche per analizzare e approfondire – attraverso gli audio esclusivi dei colloqui degli arbitri e dei VAR, abbinati alle immagini – valutazioni e interpretazioni arbitrali definitive che faranno luce a quanto di più interessante raccolto sul campo durante le giornate di campionato in questione.

Soddisfazione espressa soprattutto dal presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina: “Siamo alla vigilia di una svolta importante nel modo di comunicare il calcio, con OPEN VAR vogliamo contribuire a creare nel nostro Paese una rinnovata cultura sportiva, una profonda conoscenza del regolamento del gioco più amato dagli italiani e far conoscere meglio il mondo arbitrale". Oltre all'approfondimento nel programma, la Squad di DAZN stimolerà la chat con domande e sondaggi, in modo da rendere partecipi anche tutti i tifosi.