Torino-Milan dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Torino-Milan è la partita della 37ª giornata di Serie A, si gioca oggi alle 20:45. Le ultime news sulle formazioni di Juric e Pioli, gara trasmessa in diretta tv su Dazn e Sky.

Il Torino ospita il Milan nell'anticipo della 37ª giornata di Serie A, è la penultima di campionato e si gioca oggi alle 20.45. Un match che ha ancora un certo valore per i granata di Ivan Juric che coltivano ancora la speranza di agganciare un posto utile per qualificarsi alla Conference League. C'è una motivazione ulteriore: riscattare il pesante 4-1 incassato all'andata a San Siro.

La squadra di Stefano Pioli, già certa del secondo posto e con un tecnico che a fine stagione lascerà l'incarico, non ha più ambizioni. Sarà una delle ultime apparizioni anche per Olivier Giroud, che nei giorni scorsi ha annunciato ufficialmente la partenza a torneo concluso (da luglio sarà in Major League Soccer.) La gara sarà trasmessa in diretta tv (ma in esclusiva per abbonati) sia su Dazn sia su Sky.

Partita: Torino-Milan

Dove: stadio Olimpico Grande Torino, Torino

Quando: sabato 18 maggio

Orario: 20:45

Diretta TV: Dazn, Sky

Diretta Streaming: Dazn, Sky Go

Competizione: 37ª giornata Serie A

Dove vedere Torino-Milan in diretta tv

Torino-Milan sarà visibile in diretta tv (ma solo per abbonati) sia su Dazn sia sui canali di Sky perché è uno dei match che rientra nel pacchetto in co-esclusiva. Nel primo caso basterà collegarsi alla piattaforma attraverso la smart tv, nel secondo invece sintonizzarsi su Sky Sport 1 (numero 201), Sky Sport 4k (213) e su Sky Sport (251). Su Dazn la telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi, con il commento tecnico di Massimo Gobbi.

Torino-Milan, dove vederla in diretta streaming

Torino-Milan sarà trasmetta anche in diretta streaming. Gli abbonati a Dazn potranno vederla collegandosi alla finestra dell'evento attraverso la app oppure collegandosi al sito. Gli utenti di Sky, invece, potranno assistere all'incontro attraverso Sky Go. C'è una terza possibilità, sempre a pagamento: NOW, il sito di streaming on-demand di Sky.

Serie A, le probabili formazioni di Torino-Milan

Il Torino si giocherà le ultime speranze di agganciare l'Europa contro il Milan. Dubbio in difesa (Buongiorno) e in attacco (Zapata, che dovrebbe comunque essere tra i titolari). Tra le fila del Milan manca Chukwueze per infortunio. Davanti ci sarà Leaodal primo minuto, che completerà il tridente con Pulisic e Giroud.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ilic, Vojvoda; Ricci; Zapata, Sanabria. Allenatore: Juric.

MILAN (4-3-3): Sportiello; Florenzi, Tomori, Thiaw, Kalulu; Musah, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.