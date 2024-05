Giroud annuncia l’addio al Milan e ringrazia Maldini: “É merito suo se sono arrivato qui”

video suggerito

Era il segreto di Pulcinella. Ora è tutto ufficiale Olivier Giroud nella prossima stagione non sarà più un calciatore del Milan. Il francese, che a settembre compirà 38 anni, ha dato l'annuncio in un video pubblicato sui canali ufficiali del club. Giroud, che non aveva rinnovato il contratto in scadenza a giugno, giocherà in MLS. Dunque lascia il Milan, ma anche la Serie A e il calcio europeo: "Io sono qui per dirvi che giocherò le ultime due partite con il Milan, andrò a giocare in MLS". Probabilmente il bomber vestirà la maglia del Los Angeles FC.

Giroud lascia il Milan dopo 3 stagioni e giocherà in MLS

Giroud ha dato tanto al Milan, con cui ha disputato tre campionati. Nel primo è stato determinante, c'è anche molto del suo per lo Scudetto vinto nel 2021-2022. Giroud ha dato un grande contributo anche nella passata stagione quando il Milan è arrivato fino alle semifinali di Champions League. Il suo bilancio finora è di 48 gol in 130 partite. Amato dai tifosi, lascerà un buon ricordo e sarà celebrato nell'ultimo di campionato.

Queste le parole di Giroud: "Le prossime saranno le mie ultime due partite con il Milan, andrò a continuare la mia carriera in MLS. Sono molto orgoglioso di tutto quello che ho fatto in maglia rossonera in questi tre anni. Questo è il momento giusto per dirlo. La mia storia con il Milan finisce quest'anno, ma rimarrà sempre nel mio cuore".

Il ringraziamento a Maldini e Pioli

Il bomber ha ringraziato tutto l'ambiente rossonero e in particolare Pioli e Paolo Maldini, che lo ha voluto in rossonero: "Sono nato nel 1986 quindi ho visto la squadra di Maldini vincere, e voglio anche ringraziare Paolo, perché sia lui che il mister mi hanno dato questa fiducia. Ho iniziato a guardare il Milan quando ero piccolo ma anche dopo. Il Milan ha vinto tanto. In Italia solo il Milan".

Sesko il favorito per il dopo Giroud

Giroud proverà a vincere trofei anche dall'altra parte dell'oceano, non sarà semplice perché se davvero firmerà con il Los Angeles FC giocherà con una delle franchigie più giovani. La sua è una carriera splendida. Non ha vinto tanto materialmente, sono 12 i titoli. Ma ha vinto soprattutto i Mondiali e la Champions League, ha disputato con la Francia un'altra finale ai Mondiali e pure la finale degli Europei. Ufficialmente per il Milan parte la caccia al nuovo centravanti, si parla tantissimo dello sloveno Sesko, centravanti del Lipsia.