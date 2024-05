video suggerito

Milan-Genoa dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Milan-Genoa si gioca oggi a San Siro alle 18, è la partita della 35ª giornata di Serie A che sarà trasmessa in diretta tv e in streaming in esclusiva su Dazn. Le ultime news sulle formazioni di Pioli e Gilardino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il Milan ospita il Genoa nella partita della 35ª giornata di Serie A che si gioca oggi (ore 18). A San Siro arriva il Grifone allenato dall'ex, Alberto Gilardino, che ha raggiunto la salvezza con ben 5 turni di anticipo grazie all'ultima vittoria sul Cagliari. La gara sarà trasmessa in diretta tv e in streaming in esclusiva su Dazn.

La squadra di Stefano Pioli, che ha già la qualificazione in Champions in tasca, può consolarsi difendendo il secondo posto dal possibile assalto della Juventus. Unico motivo d'interesse: la voglia da parte dei liguri di riscattare la beffa subita all'andata quando, un gol di Pulisic a tempo scaduto, condannò i rossoblu alla sconfitta (0-1). Quanto alle formazioni, il ‘diavolo' deve fare a meno di Calabria e Musah (squalificati) oltre a Maignan e Loftus-Cheek (infortunati) mentre il Genoa che sarà di scena al Meazza dovrebbe essere lo stesso che ha battuto i sardi nel confronto diretto.

Partita: Milan-Genoa

Dove: Meazza di San Siro, Milano

Quando: domenica 5 maggio

Orario: 18:00

Diretta TV: Dazn

Diretta Streaming: Dazn

Competizione: 35ª giornata, Serie A

Dove vedere Milan-Genoa in diretta tv

Milan-Genoa sarà visibile solo su Dazn, che la trasmetterà in chiaro per gli abbonati. Si potrà assistere all'incontro utilizzando la app su una smartv tv oppure adattando la televisione con dispositivi come console Playstation o XBox, Amazon Firestick e Google Chromecast, TimVision Box. Gli utenti di Sky che hanno attivato il servizio potranno assistere al match su Zona Dazn (canale 214).

Milan-Genoa, dove vederla in diretta streaming

Dazn trasmetterà Milan-Genoa in esclusiva anche in diretta streaming. Come vederla? Se abbonati, ci si potrà collegare direttamente alla piattaforma oppure sfruttare la app. Non è prevista alcuna diretta su Sky Go, poiché la partita non rientra nel pacchetto di quelle in co-esclusiva con Sky.

Serie A, le probabili formazioni di Milan-Genoa

Pioli deve fare i conti con assenza di rilievo ma ritrova Theo Hernandez e Tomori in difesa. Tra i pali va ancora Sportiello al posto di Maignan (infortunato). In attacco possibile chance per Okafor, in campo dall'inizio con Giroud in panchina. Il Genoa conta sul ‘solito' dinamismo di Gudmundsson e su Retegui affiancato da Ekuban in avanti.

Milan (4-3-2-1): Sportiello; Florenzi, Gabbia, Tomori, Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Bennacer, Leao; Okafor. Allenatore: Pioli.

Genoa (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Gudmundsson, Martin: Ekuban, Retegui. Allenatore: Gilardino.