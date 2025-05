Inter-Barcellona, orario e dove vederla oggi in TV e streaming: canale in chiaro e probabili formazioni

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Tutto apparecchiato per la semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Barcellona: fischio di inizio stasera alle 21:00 a San Siro, si riparte dal 3-3 dell'andata per un posto in finale a Monaco di Baviera. La partita si potrà vedere in diretta TV su Sky, in esclusiva per gli abbonati, ma anche in chiaro sul canale del digitale terrestre TV8. La sfida sarà inoltre disponibile in streaming gratis su TV8.it e a pagamento su NOW e SkyGo.

È la giornata più lunga della stagione dell'Inter, che si appresta a giocarsi il classico all-in contro il Barcellona di uno stratosferico Yamal pronto a ripresentare le sue pennellate d'autore anche sotto il cielo di Milano. In casa nerazzurra freme l'attesa per capire la reale condizione fisica di Lautaro Martinez, che scalpita per scendere in campo, malgrado il risentimento muscolare che lo ha tenuto a riposo negli scorsi giorni. Senza di lui, la cabala è a favore dei nerazzurri ma la presenza del Capitano è fondamentale per spirito e dinamiche di gruppo che vanno ben oltre spurie statistiche. Lautaro dovrebbe esserci sin dal primo minuto. In casa Barcellona, attesa invece per sapere se Lewandowski ci sarà, mentre la vigilia è stata animata da una feroce polemica arbitrale creata dalla stampa spagnola attorno all'arbitro designato, il polacco Marciniak.

Inter-Barcellona, le probabili formazioni della semifinale di ritorno

Dopo il 3-3 dell'andata Inter e Barcellona hanno tenuto apertissimo il discorso qualificazione. A Barcellona non sono mancate le emozioni, tantissimo spettacolo e qualche polemica. Tutti elementi che fanno di questa gara di ritorno la partita che determinerà l'intera stagione delle due squadre. Per Inzaghi continuano i dubbi di formazione, pur avendo ritrovato il talismano Marcus Thuram: non ci schioderà dall'ovvio 3-5-2 ma gli interpetri sono tutti da decifrare. Nella mente del Demone c'è la formazione iper titolare, compreso il Toro, che a meno di sorprese sarà titolare in attacco, mentre non ce la fa Pavard che non è stato convocato per via delle sue condizioni fisiche. Al posto del francese in campo ci sarà quasi sicuramente Bisseck.

Probabile Inter (3-5-2): Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Flick ha convocato Lewandowski, già assente per infortunio nella gara di andata, ma non sarà della partita dal primo minuto, in casa catalana c'è fiducia anche se la pretattica fino all'ultimo istante per non concedere alcun vantaggio agli avversari rimane. Il polacco è tornato ad allenarsi in gruppo ma difficilmente prenderà posto tra i titolari sin dall'inizio. Ci sarà l'ottimo Ferran Torres già a segno nel match di Barcellona, con Lewandowski pronto alla bisogna. Certa, invece, l'assenza di Eric Koundé: il francese verrà rimpiazzato da un centrale di ruolo come Eric Garcia sulla fascia destra della difesa a quattro. Gavi ha recuperato.

Probabile Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Eric Garcia, Cubarsi, Inigo Martinez, Gerard Martin; De Jong, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres.

Come vedere Barcellona-Inter in TV e streaming: orario e canali in chiaro

Per una delibera Agcom del 2012, anche questa gara di ritorno di semifinale verrà trasmessa in doppia modalità: a pagamento per gli abbonati Sky e in chiaro e gratis sul canale di TV8. Dunque, per il match che inizia alle 21:00 diretta da San Siro a partire dalle ore 19:30, in TV così come in streaming che sarà possibile per gli abbonati di Sky con l'app dedicata SkyGo o con il servizio on demand di NOW mentre su TV8.it ci sarà la trasmissione in chiaro della partita.