L’Inter si aggrappa a Thuram, il sogno Champions passa da Marcus: senza lui, statistiche da brividi Senza Marcus Thuram l’Inter a Barcellona non ha speranze. A dirlo sono le statistiche, decisamente allarmanti senza il francese in campo (da titolare o subentrato). E Inzaghi lo sa perfettamente: per questo, lo porterà in Spagna pronto a giocarsi anche l’ultima carta a propria disposizione. Quella della cabala. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

L'Inter senza Marcus Thuram non sa né vincere né segnare. E le ultime tre sconfitte consecutive non ne sono lo specchio, ma semplicemente la punta di un iceberg nerazzurro ben più pericoloso, viste le statistiche che mostrano l'incidenza del bomber francese all'interno dei disegni tattici e di rendimento della squadra di Inzaghi. Così, è iniziata la corsa contro il tempo per portarlo in campo mercoledì sera ad ogni costo contro il Barcellona in Champions League: senza il "fattore Thuram" è un'Inter da eliminazione annunciata.

Inter in caduta libera: Thuram il salvagente nerazzurro

Il momento è pessimo, tra problemi fisici evidenti e coincidenze sfavorevoli. L'Inter di Inzaghi deve ritrovare le risorse per alzare di nuovo la testa dopo aver perso il primo posto in campionato ed essere usciti mestamente in semifinale di Coppa Italia. Ora c'è una Champions League da salvare e salvaguardare, in una impresa che ai più appare titanica se non impossibile contro un Barcellona semplicemente perfetto. Così, l'obiettivo fondamentale per i nerazzurri è uno solo, poter riportare tra i titolari Marcus Thuram, l'uomo più decisivo della rosa, ancor più dei tanti gol di Capitan Lautaro, delle decisive parate di Sommer o degli anticipi prodigiosi di Acerbi: perché senza il francese in campo sembra non esserci speranza di qualificazione.

Con Thuram punti e gol, senza è un'Inter da eliminazione inevitabile

Finché Thuram è stato disponibile e Inzaghi lo ha potuto schierare o da titolare o in gara in corso la media punti dell'Inter è stata più che positiva: 2.2 a partita, riuscendo a fare la differenza. Senza il francese, tutto è crollato miseramente: un solo punto di media ogni 90 minuti, decisamente un rendimento insufficiente. Ma non c'è solamente il problema – gravissimo – di una squadra che fatica a non perdere, perché anche in zona gol tutto va malissimo: Lautaro, senza il gemello di reparto gira a vuoto a tal punto da non sostenere il reparto sulle proprie spalle. Un dato? Con Thuram in campo, 2.3 reti a partita, senza 0.3. Allarmante.

Come sta Thuram: sarà a disposizione di Inzaghi per Barcellona-Inter

Detto questo, come sta Thuram in vista della partita di mercoledì contro il Barcellona? Il francese resta un punto di domanda: ha lavorato prima da solo nel weekend per poi svolgere un secondo allenamento ad alta intensità nella giornata di lunedì. Risultato? Progressi ce ne sono, il problema muscolare appare superato ma in casa Inter vige la massima cautela: fondamentale sarà come risponderà il fisico alle sollecitazioni di martedì, anche se una cosa è certa. Inzaghi lo porterà a Barcellona e non appena potrà lo schiererà in campo. Non fosse altro per ribaltare le pessime statistiche e giocarsi tutte la carte a propria disposizione. Anche quella della cabala.