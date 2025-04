Acerbi bloccato nel traffico post partita, una macchina lo affianca: gli propongono la clonazione La moglie di Francesco Acerbi ha registrato un video dalla vettura del difensore dell’Inter dopo la grande prova dei nerazzurri che hanno eliminato il Bayern Monaco dalla Champions League e sono approdati in semifinale. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Paolo Fiorenza

Difficile fare graduatorie di bravura, cuore, applicazione tra i calciatori dell'Inter che mercoledì sera hanno eliminato il Bayern Monaco e sono approdati alle semifinali di Champions League, dove affronteranno il Barcellona. Ma in qualsiasi discorso sui migliori in campo c'è sempre lui, l'highlander della difesa, la nemesi di Haaland, il calciatore che Simone Inzaghi considera una sua estensione in campo: Francesco Acerbi. Anche nel doppio match col Bayern, il 37enne milanese ha messo in campo una masterclass difensiva, coadiuvato da Bastoni e Pavard in versione extra lusso. I tifosi adorano Acerbi non meno del loro tecnico e una prova se n'è avuta dopo la partita, quando l'ex Lazio è rimasto bloccato nel traffico da un Meazza zeppo come un uovo ed è stato affiancato dai sostenitori nerazzurri, uno dei quali gli ha proposto la clonazione, per garantirne un uso eterno da parte dell'Inter.

Il simpatico video è stato caricato in una storia su Instagram dalla moglie di Acerbi, Claudia Scarpari, che era seduta dal lato passeggero nella vettura del difensore. Nel filmato si vede una macchina di tifosi affiancare quella dell'interista, a quel punto Claudia abbassa il finestrino e qualcuno grida a Francesco: "Ti devono clonare! Congelare! Clonare!". Poi passa un motorino con altri tifosi che gli dicono "Grande Ace!" e alla fine la moglie lo inquadra alla guida, mentre saluta con grande disponibilità altri tifosi dall'altro lato.

Francesco Acerbi ancora tra i migliori in campo per l'Inter

Un bagno di folla che Acerbi si gode e asseconda con grande serenità mentre la pioggia continua a cadere incessante su Milano. Chissà a che ora sarà tornato a casa, ma del resto impossibile andare a letto presto in una notte così, notte di sogni, di coppe e di campioni. Adesso c'è da rituffarsi in campionato, con l'insidiosa trasferta di Bologna per tenere a distanza il Napoli, poi ci sarà un filotto di partite durissimo in 7 giorni: semifinale di ritorno di Coppa Italia col Milan, la Roma in campionato e l'andata delle semifinali di Champions in casa del Barcellona. Inzaghi sa che può contare sul suo highlander, uno che quando la Lazio lo lasciò andare nel 2022 era stato bollato come vecchio. Quei tre milioni e mezzo spesi per il suo cartellino (dopo l'anno di prestito) sono uno degli investimenti migliori di sempre.