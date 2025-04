Barcellona-Inter in chiaro, su quale canale TV sarà trasmessa gratis la semifinale di Champions

video suggerito

Barcellona-Inter, semifinale d'andata della Champions in programma mercoledì 30 aprile alle ore 21 al Camp Nou sarà trasmessa in TV in chiaro su NOVE, oltre che su Prime. Il primo round si potrà seguire senza la necessità di sottoscrivere abbonamenti in virtù di una delibera dell'AGCOM che prevede diretta gratis per eventi sportivi di rilevanza nazionale. L'Inter reduce dal successo sul Bayern, ma dalla delusione dell'eliminazione in Coppa Italia per mano del Milan e del ko contro la Roma, ospitano i blaugrana che si sono sbarazzati del Borussia Dortmund. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla sfida.

Partita: Barcellona-Inter

Orario: 21

Dove: stadio Camp Nou, Barcellona

Quando: mercoledì 30 aprile 2025

Diretta TV: NOVE, Prime

Diretta Streaming: Sito ufficiale NOVE, Prime Video

Competizione: Champions, semifinale d'andata

Barcellona-Inter, dove vederla in diretta TV gratis

Dove vedere Barcellona-Inter in TV? La semifinale d'andata di Champions League sarà trasmessa in TV gratis per tutti sul NOVE, ovvero il canale 9 del digitale terrestre e il 149 di Sky) . È quanto previsto in chiaro dal regolamento dell'AGCOM. Diretta a partire dalle 21 anche su Prime Video che possiede i diritti televisivi del match di mercoledì di Champions. Telecronaca affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con i bordocampisti che saranno Clarence Seedorf, Julio Cesar, Fernando Llorente e Maicon.

Dove vedere Barcellona-Inter in diretta streaming gratis

La diretta streaming di Barcellona-Inter sarà disponibile in forma gratuita sul sito del canale NOVE. La visione sarà disponibile senza necessità di iscriversi, per quello che non è un servizio a pagamento. Gli abbonati Prime potranno anche sfruttare la piattaforma per assistere al match dell'Inter.

Barcellona-Inter: le probabili formazioni

Il Barcellona contro l'Inter potrebbe fare a meno di Lewandowski, con Ansu Fati possibile sostituto oppure Ferran Torres adattato. Alle sue spalle Yamal e Olmo, pronti eventualmente a scambiarsi di ruolo. Nell'Inter dubbio Pavard, uscito ko contro la Roma. Anche Thuram rischia di restare ancora fuori, con Arnautovic pronto a giocare al fianco di Lautaro. Le formazioni

Barcellona (4-2-3-1): Ter Stegen; Kounde, Cubarsì, Araujo, Martin; Gavi, Pedri; L. Yamal, Dani Olmo, Ansu Fati; Ferran Torres. Allenatore: Flick.

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Arnautovic. Allenatore: Inzaghi.