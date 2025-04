video suggerito

L'Inter è in crisi, la Roma vince al Meazza e fa un favore al Napoli: terzo ko di fila per Inzaghi Un gol di Soulé ha permesso alla Roma di vincere in casa dell'Inter che ora rischia di essere scavalcata dal Napoli in vetta alla classifica di Serie A. La Fiorentina ha battuto l'Empoli 2-1.

A cura di Marco Beltrami

L'Inter crolla al Meazza contro la Roma, colpita e affondata da una rete di Soulé. Risultato pesantissimo per i nerazzurri che rischiano ora di essere scavalcati dal Napoli di Antonio Conte. Terza sconfitta consecutiva in pochi giorni per la squadra di Inzaghi che dopo il flop di Bologna, e l'eliminazione in Coppa Italia per mano del Milan, incassa un altro segnale molto negativo, in chiave Scudetto. Nell'altro match delle 15 successo della Fiorentina su un Empoli sempre più in difficoltà.

Soulé segna e condanna l'Inter contro la Roma

La Roma si è fatta preferire all'Inter sin dal primo tempo, quando è arrivato il gol di Soulé. Bravo l'argentino a farsi trovare pronto al 22′ dopo un'iniziativa di Lorenzo Pellegrini: l'argentino ha sfruttato un rimpallo tra i difensori nerazzurri Carlos Augusto e Darmian e ha battuto Sommer. La reazione dei padroni di casa non è stata veemente e la formazione di Ranieri è andata vicina anche al raddoppio. Un raddoppio che sarebbe potuto arrivare anche nel secondo tempo, dove le occasioni più pericolose sono state quelle degli ospiti. Proteste nerazzurre nel finale per un intervento di Ndicka su Bisseck, con le richieste di un rigore non assegnato.

Ritmo lento e Svilar che ha vissuto un pomeriggio del tutto tranquillo, con un'Inter che ha confermato il trend negativo delle ultime uscite. E a proposito di brutte notizie è arrivato anche l'infortunio di Pavard che preoccupa in vista della sfida Champions contro il Barcellona.

La Fiorentina porta a casa tre punti nel match contro l'Empoli, eurogol di Madragora

Viola che hanno messo il discorso in discesa in 25’ grazie ai gol di Adli e Madragora. Un capolavoro la rete di quest’ultimo con una rovesciata da applausi. Fazzini ha provato a riaprire il match nel secondo tempo, ma i padroni di casa sono riusciti a portare a casa i 3 punti. Sempre più complicata la posizione della formazione di D’Aversa, penultima in campionato.

Come cambia la classifica, l'Inter rischia di essere staccata dal Napoli

L'Inter ora potrebbe essere staccata dal Napoli. Gli azzurri con una vittoria contro il Torino potrebbero staccare la squadra di Simone Inzaghi che scivolerebbe a meno tre. La Viola raggiunge a 59 punti la Juventus e la Lazio al sesto posto.