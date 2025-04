Pavard esce per infortunio, brutta tegola per l’Inter in vista del Barcellona: condizioni e tempi di recupero

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Benjamin Pavard costretto ad uscire dopo pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Roma per un problema alla caviglia. Il difensore francese prova a resistere ma non ce la fa e lascia il campo dopo 13′: al suo posto Bisseck.

Davvero una brutta notizia per Simone Inzaghi sia per la gara contro i giallorossi appena iniziata che per la partita di Barcellona che i nerazzurri giocheranno tra poche ore: una brutta tegola per l'Inter, visto che dovrà fare a meno quasi sicuramente di Marcus Thuram.

Pavard esce per infortunio: condizioni e tempi di recupero

Pochi minuti dopo il fischio d'inizio di Inter-Roma è uscito per infortunio Benjamin Pavard: il difensore francese ha accusato una distorsione alla caviglia che non gli ha permesso di continuare a giocare.

Dopo aver provato a rientrare in campo, l'ex calciatore del Bayern Monaco si è dovuto arrendere al dolore e ha lasciato spazio a Bisseck, che è andato a comporre la linea difensiva davanti a Sommer con Acerbi e Carlos Augusto.

Al momento è difficile stabilire i tempi di recupero di Pavard, che sarà valutato nelle prossime ore con esami strumentali che stabiliranno meglio cosa è successo e quanto dovrà stare fuori. Sia lo staff tecnico che quello medico, come tutti i tifosi nerazzurri, sperano che non si tratti di nulla di particolarmente grave ma non ci sono certezze in questo momento.

(in aggiornamento)