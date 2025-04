Barcellona-Inter, la semifinale di Champions in diretta: probabili formazioni e dove vederla in chiaro e streaming

L'Inter affronterà il Barcellona nell'andata delle semifinali di Champions League. I nerazzurri sono arrivati a un passo dalla finale eliminando il Bayern Monaco ai quarti, ma affronteranno i blaugrana dopo aver trovato tre sconfitte consecutive che gli sono costate l'eliminazione dalla Coppa Italia e anche il primo posto in campionato. L'umore per il Barça è diametralmente opposto perché i ragazzi di Flick sono reduci dalla vittoria della Coppa del Re contro il Real Madrid. Calcio d'inizio alle 21:00, diretta TV in chiaro su Nove.

Le assenze condizioneranno le due formazioni e le scelte degli allenatori. Inzaghi dovrà fare a meno di Pavard che si è infortunato contro la Roma, mentre potrebbe ritrovare Thuram in attacco. Il Barcellona invece non recupera Lewandowski per l'andata.

55 minuti fa 09:00 Inter reduce da tre sconfitte consecutive Non è il momento migliore per affrontare il Barcellona. L'Inter ha alle spalle tre sconfitte consecutive che hanno dato uno scossone a tutta la stagione: in campionato ha perso il primo posto dopo i KO contro Bologna e Roma, mentre in Coppa Italia è stata eliminata in semifinale dopo la sconfitta del derby di ritorno contro il Milan. A cura di Ada Cotugno 1 ora fa 08:00 La formazione del Barcellona contro l'Inter Anche Flick dovrà fare i conti con qualche assenza, specialmente in attacco. La più grande è quella di Lewandowski che sicuramente non recupera per la semifinale d'andata. Al suo posto come prima punta del Barcellona ci sarà Ferran Torres, sostenuto da Yamal, Dani Olmo e Ansu Fati. Barcellona (4-2-3-1): Ter Stegen; Kounde, Cubarsì, Araujo, Martin; Gavi, Pedri; L. Yamal, Dani Olmo, Ansu Fati; Ferran Torres. Allenatore: Flick. A cura di Ada Cotugno 2 ore fa 07:30 La probabile formazione dell'Inter: le scelte di Inzaghi Le scelte per Inzaghi sono obbligate, soprattutto in difesa dove l'assenza di Pavard non gli consentirà di fare cambi: l'Inter andrà a Barcellona con Darmian, Acerbi e Bastoni davanti a Sommer, mentre a centrocampo non cambierà nulla rispetto alla classica formazione. Thuram è in dubbio ma potrebbe comunque affiancare Lautaro Martinez dal 1′, ma in alternativa è pronto Arnautovic. Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Inzaghi. A cura di Ada Cotugno 2 ore fa 07:15 Barcellona-Inter quando si gioca: l'orario della partita L'appuntamento per la prima manche della semifinale di Champions League è per questa sera: il calcio di inizio di Barcellona-Inter è previsto alle ore 21:00. A cura di Ada Cotugno 2 ore fa 07:00 Champions League, oggi Barcellona-Inter: dove vederla in TV e streaming È il giorno della semifinale d'andata di Champions League dove il Barcellona ospiterà l'Inter. Sarà possibile seguire la partita in diretta TV in chiaro sul Nove, gratuitamente per tutti. Per lo streaming invece ci sarà la diretta in contemporanea su Prime Video per gli abbonati e gratuitamente anche sul sito del canale TV Nove. A cura di Ada Cotugno