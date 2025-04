Inzaghi dice in tv cosa e chi sta frenando la sua Inter: cita 4 fattori decisivi, “facile parlarne”

video suggerito

"Abbiamo assenze, rimesse laterali, rigori, calendari. Non serve parlare…". Basta questa frase di Simone Inzaghi per sintetizzare lo stato d'animo dell'Inter che, dopo Bologna, ha perso anche in casa contro la Roma, facendo una brusca frenata nella corsa scudetto e con la sfida di Champions con il Barcellona all'orizzonte. Il tecnico cita anche al questione della "stanchezza" per il tour de force ma tira dritto, non calca la mano ma lascia che certi argomenti restino lì, sospesi nell'aria. Lascia che siano altri a occuparsene, a parlarne. Lui li cita en passant, spiegando cosa e chi ha fatto sbandare pericolosamente la sua squadra. Mescola delusione e malcontento e prova a smorzarle sforzandosi di infondere fiducia in un momento difficile della stagione.

"Questo è il calcio… veniamo da tre sconfitte che fanno male – le parole di Inzaghi in tv -. Ma la squadra ha fatto di tutto non con grandissima lucidità. Abbiamo messo il cuore, la gente l'ha visto. Era importantissima la partita, l'abbraccio della gente alla fine ha fatto molto piacere. Abbiamo provato a evitare con cuore e generosità quella che è stata una brutta batosta. I giocatori avranno sempre la mia riconoscenza".

Il riferimento ai fattori esterni che frenano l'Inter

Poi il riferimento alle peripezie che si stanno abbattendo sulla sua Inter, cose che accadono dentro e fuori dal campo. "Abbiamo assenze (Pavard è solo l'ultimo della lista degli infortunati, ndr), rimesse laterali (e qui cita quanto accaduto a Bologna, ndr), rigori (chiaro a cosa si riferisca, considerata la trattenuta di Ndicka su Bisseck, ndr). Non serve parlare… anche perché parlare di altro sarebbe troppo facile. Invece, pensiamo a recuperare energie".

Come sta Pavard: "Ha avuto una distorsione alla caviglia"

Cosa è successo a Pavard e come sta il difensore francese? "Ha avuto una distorsione alla caviglia, vedremo nei prossimi giorni – ha aggiunto Inzaghi -. Gli si è girata la caviglia… Anche questa non ci voleva, per noi è un giocatore molto importante".

L'analisi della sfida con la Roma: "Mancata lucidità, non abbiamo giocato da squadra"

Quanto alla partita, l'analisi non fa una piega. Inzaghi elenca tutto ciò che non ha funzionato con la Roma: in buona sostanza, la sua Inter non è riuscita a giocare di squadra, a dispetto della compattezza mostrata invece dagli avversari. "Non abbiamo mai pressato di squadra – lo ha ripetuto chiaramente anche in conferenza -, abbiamo peccato per troppe iniziative individuali e poi preso gol di rimpallo… La Roma ha fatto una grande partita e le va dato onore al merito. A noi è invece quasi tutto, in particolare la lucidità".