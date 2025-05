Bastoni interrompe la conferenza di Inzaghi prima di Inter-Barcellona: “Così non gioco io”

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Simone Inzaghi cerca di stemperare il clima di pressione che è cresciuto attorno alla sua Inter alla vigilia della semifinale di ritorno contro il Barcellona: in palio c'è la finale di Champions League, obiettivo ancora possibile dopo il 3-3 dell'andata che lascia tutti i possibili scenari ancora in ballo. C'è curiosità per quanto riguarda i recuperi di Pavard e Lautaro e sull'assetto in generale dei nerazzurri che avranno a che fare con dei clienti davvero molto scomodi.

L'allenatore è intervenuto in conferenza stampa assieme ad Alessandro Bastoni per rispondere alle domande dei giornalisti e per presentare la gara: "All'andata abbiamo fatto un'ottima gara, nella quale dovevamo in certi momenti fare meglio. Siamo stati concentrati e lucidi, domani dobbiamo fare altrettanto sapendo che sarà praticamente una finale". Ma a un certo punto del discorso viene fermato dal difensore perché c'è una cosa che non gli quadra.

Bastoni interrompe Inzaghi durante la conferenza

L'avversario più temuto dall'Inter resta ancora Lamine Yamal che all'andata ha incantato tutti con il gol e con le sue giocate. Un rivale giovane ma pericolosissimo che ha messo in difficoltà i nerazzurri per tutto il primo tempo e che sarà l'arma del Barcellona anche al ritorno. Inzaghi sta preparando la strategia giusta per contenerlo e le alternative sono Dimarco oppure Carlos Augusto dal 1′. L'allenatore non esclude che possano giocare insieme ma a questo punto insorge Bastoni: "Eh no, così non gioco io".

Tutta la sala stampa ride alla battuta del difensore e anche l'allenatore si scioglie in una risata che serve anche ad allentare la pressione prima della partita decisiva. Poi Inzaghi si prende un momento per guardare tutto il percorso fatto da quando siede su quella panchina: "Siamo a due partite da un eventuale trofeo, con tutte le difficoltà che abbiamo avuto abbiamo portato l'Inter a essere la prima nel ranking UEFA. Quattro anni fa eravamo partiti sedicesimi o diciassettesimi, si è fatto un grande percorso che ora vogliamo proseguire".