Lautaro Martinez vuole giocare Inter-Barcellona: la foto pubblicata è un messaggio per tutti Lautaro Martinez è attualmente infortunato, ma proverà a recuperare per Inter-Barcellona, in programma martedì 6 maggio. Lautaro ha mandato un messaggio chiaro a tutti, pure al Barcellona, postando una foto mentre si allena in palestra.

A cura di Alessio Morra

L'Inter è in attesa della semifinale di ritorno di Champions League con il Barcellona. Sarà la partita dell'anno. All'andata è finita 3-3. I nerazzurri in casa vogliono tornare in finale dopo due anni. Simone Inzaghi attende buone notizie da Lautaro Martinez, uscito per un infortunio muscolare nella gara di andata. Il capitano dell'Inter sta facendo di tutto per recuperare e con una foto pubblicata su Instagram ha mandato un messaggio molto forte, pure al Barcellona.

Lautaro è in dubbio per Inter-Barcellona

Lautaro Martinez non è solo il capitano, è il leader dell'Inter, che si appresta a giocare un'altra grande sfida, quella con il Barcellona. Il ‘Toro' di Bahia Blanca all'andata ha dovuto ammainare la bandiera per un problema muscolare. Gli esami strumentali li ha effettuati e hanno lasciato in dubbio la sua presenza. C'è chi scommette sulla sua assenza e chi invece pensa che sarà in campo al fianco dei suoi compagni, la cosa forse più probabile sta nel mezzo: convocato e in panchina, poi si vedrà.

Lui, però, naturalmente, ha tutta la voglia del mondo: vuole giocare, vuole farlo anche perché è una semifinale di Champions, che vale un posto per la finale di Monaco (il 31 maggio), dove chi vincerà tra Inter e Barcellona sarà favorito tanto con il Psg che con l'Arsenal. Novità ufficiali non ce ne sono. Alla vigilia Inzaghi parlerà e darà informazioni, magari tenendo comunque qualche carta coperta, come si confà per partite cosi importanti.

Inzaghi spera di recuperare il Capitano e Pavard

Lautaro ha parlato, o meglio ha postato una foto che vale più di cento parole. Il bomber è immortalato di spalle mentre è in palestra. Significa che si sta allenando e lo sta facendo per tornare a disposizione per il Barcellona, per provare a bruciare i tempi. A corredo l'emoji di una clessidra, che non lascia tanti dubbi sul significato.

L'argentino cercherà di essere a disposizione di Inzaghi, così come Pavard, che sta recuperando dal problema alla caviglia e dovrebbe essere a disposizione per la gara di ritorno. Se non ce la farà in difesa giocherà Bisseck. Mentre in attacco in caso di assenza di Lautaro ci sarebbe Arnautovic.