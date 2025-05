Lautaro a rischio Inter-Barcellona, ma c’è una statistica che fa sognare i tifosi e che vale la finale

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Le condizioni di Lautaro Martinez in vista del match di ritorno di Champions League di martedì 6 maggio a San Siro contro il Barcellona, preoccupano l'Inter. Il Toro soffre di una elongazione che lo costringerà ad almeno cinque giorni di assoluto riposo, ma per risolvere l'infortunio di solito ne servono almeno un paio in più e la semifinale è alle porte. Un'assenza importante, che fa sospirare i cuori nerazzurri ma ce cela anche una statistica più che positiva che se si dovesse ripetere potrebbe catapultare l'Inter alla finale di Monaco.

Il comunicato nerazzurro: "Monitorato giorno per giorno"

Elongazione ai flessori: il comunicato interista non lascia dubbi sul fastidio muscolare che ha impedito a Lautaro di scendere in campo per il secondo tempo di Barcellona-Inter. Ma la nota ufficiale del club non si spinge oltre: "verrà monitorato giorno per giorno". Cosa significa? Che il countdown è iniziato ma nessuno vuole rilasciare ulteriori informazioni sul capitano, né per alimentare facili speranze, né per dare eventuali vantaggi all'avversario. Fatto sta che sono state escluse lesioni e quindi un piccolo spiraglio c'è di vedere l'argentino aggregato al gruppo.

La statistica che fa sognare i tifosi: senza Lautaro, Inter imbattuta

Prima del comunicato ufficiale degli ultimi controlli, era stato lo stesso Simone Inzaghi, visibilmente preoccupato nel post-partita, ad allungare ombre scure sulla reale possibilità di avere l'attaccante a disposizione martedì sera. Un'assenza importantissima per un giocatore al momento a segno per 21 volte (oltre 6 assist) nelle 47 presenze stagionali, con percentuali importanti. Ma ce n'è una che sorprende ancor più, perché proprio senza il suo capitano, nelle sei partite giocate senza Lautaro, l'Inter non ha mai perso, zero sconfitte. Il bilancio è più che positivo: 5 vittorie e 1 pareggio, attraverso il turn-over che Inzaghi ha utilizzato per sopperire all’assenza del suo numero 10.

Le partite dell'Inter senza Lautaro: 5 vittorie, un pareggio

Ecco nel dettaglio tutte le partite in cui l'Inter ha dovuto giocare senza Lautaro per scelte tecniche o infortuni: 3 in campionato, una in Champions e 2 in Coppa Italia.

24 agosto – Inter-Lecce 2-0 (campionato)

23 novembre – Verona-Inter 0-5 (campionato)

25 febbraio – Inter-Lazio 2-0 (Coppa Italia)

11 marzo – Inter Feyenoord 2-1 (Champions League)

30 marzo – Inter-Udinese 2-1 (campionato)

02 aprile – Milan-Inter 1-1 (Coppa Italia)

Senza Lautaro, il turn-over di Inzaghi ha sempre salvato l'Inter

Ma come si è gestito Inzaghi senza il suo capitano? Il tecnico nerazzurro ha dato fondo al turn-over del tandem d'attacco, sfruttando fino in fondo le risorse offensive intervallando in modo sapiente i quattro attaccanti a disposizione: Taremi, Thuram, Correa e Arnautovic.

Thuram-Taremi: 2 presenze

Thuram-Correa: 2 presenze

Taremi-Arnautovic: 1 presenza

Thuram-Arnautovic: 1 presenza

Senza Lautaro, Thuram sempre determinante nell'attacco dell'Inter

Se la ThuLa esalta, Marcus Thuram senza Lautaro Martinez sembra non patire alcun contraccolpo negativo. Nelle cinque partite in cui è sceso in campo senza il suo partner titolare, il francese è stato devastante. Ma anche tutti gli altri attaccanti hanno trovato il modo di rendersi utili.

Thuram: 3 gol, 1 assist, 1 rigore procurato

Arnautovic: 2 gol

Taremi: 1 assist, 1 rigore procurato

Correa: 1 gol, 3 assist, 1 rigore procurato (non disponibile per la Champions)