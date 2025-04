video suggerito

Inzaghi è incantato da Yamal dopo Barcellona-Inter: "Mai visto uno così negli ultimi nove anni"

A cura di Ada Cotugno

L'Inter si porta a casa un pareggio preziosissimo contro il Barcellona nella semifinale d'andata di Champions League. Un 3-3 strepitoso che lascia vive tutte le speranze in vista del ritorno del 6 maggio a San Siro dove potrà succedere di tutto, visto che le due squadre hanno dimostrato di saper dare spettacolo. A far stropicciare gli occhi è ancora una volta Lamine Yamal che ha lasciato senza parole anche Simone Inzaghi.

Nel post partita di Prime Video l'allenatore dell'Inter ha analizzato il risultato trovato dalla sua squadra che incredibilmente è passata in vantaggio dopo appena 30 secondi con il tacco di Thuram. Poi a illuminare lo stadio ci ha pensato il gol del giovanissimo blaugrana, un trucco di magia bellissimo che ha dato vita a una partita completamente diversa.

Inzaghi si complimenta con Yamal

Impossibile non restare estasiati dalle sue giocate: Yamal gioca con la sicurezza di un veterano, trascinato dal talento che appartiene soltanto ai migliori di questo sport. Sembra incredibile che abbia solo 17 anni perché quando si accende sembra già un campione. Anche Inzaghi si è tolto il cappello davanto alla sua partita: "Non ho mai visto negli ultimi 8-9 anni un giocatore come Yamal. Dovevamo triplicarlo e ovviamente si aprivano spazi da altre parti. Poi è calato e il nostro secondo tempo è di altissima qualità".

Il Barcellona ha rischiato tanto, dato che al 20′ era già sotto di due gol, ma poi è riuscito a raddrizzare la partita e a spaventare l'Inter. Una strategia particolare quella di Flick che fa del fuorigioco la sua arma segreta, e anche l'allenatore nerazzurro fa i complimenti all'avversario per la sua tattica: "La strategia del Barcellona è rischiosa ma paga, hanno fatto oltre 150 gol, hanno già vinto 2 trofei, sono in corsa per altri due. Ma la nostra partita è stata di altissimo livello".