Un attaccante (Sergio Agüero) e due difensori (Eric Garcia, Emerson Royal) a prezzo di costo. Tre calciatori acquistati in meno di una settimana spendendo poco, pochissimo, rispetto alla media degli investimenti dei blaugrana negli anni scorso. E presto potrebbe arrivare anche il quarto colpo, sempre gratis o quasi: Memphis Depay, che a Lione ha esaurito la sua permanenza complice anche la mancata qualificazione alla Champions. Le finanze in rosso dei catalani, e la crisi economica contingente che ha investito tutti i club, non permettono altro che non sia un mercato creativo, intelligente, mirato, focalizzato (anche) su giovani talenti a corredo dell'unica operazione che conta davvero: non perdere Lionel Messi.

Il tris (che sia d'assi lo diranno i risultati del campo) di nuovi giocatori è stato calato con il riscatto del terzino destro brasiliano, Emerson Royal, dal Real Betis: 9 milioni di euro e una percentuale sulla futura rivendita (20%) è la cifra versata per il laterale che giocherà la Copa America e nel campionato spagnolo s'è messo in luce con 5 gol e 10 assist. Ha un contratto fino al 2024 e l'età (22 anni) gioca in suo favore.

Al centro del pacchetto arretrato è arrivato un (ex) pupillo di Pep Guardiola, Eric Garcia (20 anni). È una sorta di ritorno a casa: aveva lasciato il settore giovanile del Barça per volare in Inghilterra, al Manchester City. La Premier l'ha solo sfiorata (6 presenze), della Champions ha appena annusato l'aria (3 gare nella ultima fase a gironi) e il rientro alla ‘casa madre' da svincolato è un'occasione da non lasciarsi sfuggire. Ha firmato un contratto fino al 2026 che, a testimonianza di quanto la società abbia fiducia in lui, annovera una clausola rescissoria da 400 milioni di euro.

Il benestare di Messi ha spalancato le porte del Barça al connazionale, Aguero. Lì davanti, lasciato andare Suarez (che s'è tolto la soddisfazione di vincere la Liga con l'Atletico Madrid), serviva un rinforzo di calibro, esperto, in grado di assicurare gol e rendimento di alto livello, un calciatore che fosse in grado di duettare con la Pulce. Il ‘Kun' ha salutato il City, conquistando il titolo in Inghilterra e sfiorando la gloria in finale di Champions, e ha accettato il trasferimento in Catalogna. A 35 guadagnerà 5 milioni netti a stagione per un biennio (contratto fino al 2023, clausola da 100 milioni) e proverà a regalarsi le ultime scintille della carriera.