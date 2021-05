Sergio Aguero è un nuovo calciatore del Barcellona. Dopo dieci anni al Manchester City, il Kun è tornato in Spagna ma questa volta ha scelto la Catalogna e non la capitale. È il primo colpo della nuova era di Joan Laporta al timone del club culé: L'attaccante argentino ha firmato fino a giugno 2023 e ha una clausola rescissoria di 100 milioni di euro. Aguero compirà 33 anni il prossimo 2 giugno e sbarca al Barça dopo dieci stagioni con la maglia del Manchester City, condite da 180 gol in Premier League: l'argentino è diventato il capocannoniere straniero nella storia del campionato ed è al quarto posto della classifica all-time dietro a Andy Cole (189 gol), Wayne Rooney (208) e Alan Shearer (260).

Il Kun, dopo aver firmato il contratto coi blaugrana davanti alla stampa, ha dichiarato: "Ho deciso di venire qui perché sappiamo tutti che il Barça è la miglior squadra del mondo. Voglio aiutarla a raggiungere i suoi obiettivi". Nonostante abbia scritto la storia con la maglia del City

Aguero in Spagna ha giocato con la maglia dell'Atletico Madrid per 5 anni, dal 2006 al 2011, e ha vinto una Coppa UEFA e una Supercoppa Europea: "Rispetto a quando ero all'Atletico ho cambiato molto il mio modo di giocare, oggi ho un ruolo più specifico in cui posso esprimere me stesso. Spero di poter aiutare a raggiungere dei successi, nella mia carriera è un altro passaggio. Non contano gli obiettivi individuali, ma aiutare la squadra a far bene. Così facendo a fine stagione potremo aver fatto cose importanti. In Spagna sono arrivato 18enne all'Atletico, ero un ragazzino ma ho imparato molto. Anche al City, conoscendo la Premier League".

A chi gli chiede se la sua firma implica anche il rinnovo di Leo Messi, suo grande amico e compagno di nazionale, Aguero ha risposto: “Ovviamente sarebbe un orgoglio giocare con Leo, ma il suo futuro lo deciderà lui in prima persona. Se continuerà qui faremo del nostro meglio, così come abbiamo sempre fatto in nazionale. Parlo tutti i giorni con lui. Ci conosciamo molto bene”.