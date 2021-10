Icardi scopre che la miglior difesa è l’attacco: 3 condizioni a Wanda per la pace Mauro Icardi dopo essere stato alcuni giorni trincerato in casa, ha deciso di dare una svolta alla situazione con Wanda Nara dopo la rottura a causa del suo presunto tradimento. Per la pace e il ritorno agli allenamenti con il Psg, l’attaccante avrebbe messo sul piatto 3 condizioni legate anche ai social.

A cura di Marco Beltrami

Nuova puntata nel tormentone legato a Mauro Icardi e Wanda Nara. Il centravanti argentino dopo giorni di pressing totale sulla sua compagna nel tentativo di rimettere insieme i cocci della loro storia d'amore a seguito della rottura per il presunto tradimento con Eugenia ‘China' Suarez, ha deciso di dare una svolta alla situazione. Il tutto anche per ritrovare la serenità e tornare a concentrarsi sul Paris Saint-Germain, che solo nella giornata di ieri ha potuto fare affidamento su di lui, dopo i permessi dei giorni precedenti e l'assenza nel match di Champions contro il Lipsia.

Dopo i "fuochi d'artificio" del botta e risposta social tra Wanda e la "China" (con quest'ultima che ha attaccato il centravanti dichiarandosi praticamente "sedotta e abbandonata"), Mauro Icardi prova nuovamente a vestire i panni del pompiere per spegnere un incendio che in realtà lui stesso ha appiccato. Il bomber intenzionato a risolvere una volta per tutte la situazione con la compagna-agente, ha deciso di porle alcune condizioni per una pace che possa giovare ad entrambi, e anche al Psg che ha dovuto fare i conti con i suoi "problemi di cuore".

Dalla "difesa" a suon di rincorse milanesi e di post sui social, all'attacco. Secondo quanto riportato da Yanina Latorre in ‘The morning angels' di ‘Channel 13' a LAM, sono tre le richieste specifiche che Mauro Icardi ha messo sul piatto a Wanda, che finora ha tirato dritto per la sua strada, per il ritorno alla normalità. Il tutto dopo che lui è tornato ad allenarsi con il Psg, con la promessa di comportarsi sempre in maniera impeccabile e di essere ovviamente fedele a vita. In primis Maurito ha chiesto alla compagna di chiudere i loro seguitissimi profili Instagram, il tutto dopo aver condiviso come ultima foto, uno scatto di famiglia al gran completo.

Poi Wanda dovrebbe concentrarsi esclusivamente sul suo lavoro di procuratrice e agente del centravanti, chiudendo la sua carriera da influencer, da organizzatrice di eventi e modella. Infine, la terza e ultima condizione è legata all'utilizzo dell'aereo privato: lady Icardi non dovrebbe mai utilizzarlo per viaggi individuali, ma solo di coppia o di famiglia. Tre proposte che secondo le indiscrezioni avrebbero letteralmente indignato la sorella di Wanda, Zaira Nara che le ha bollate come "ridicole"