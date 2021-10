Icardi torna ad allenarsi e si riscopre isolato nel PSG: non l’hanno presa bene Dopo quattro giorni di assenza a causa dei problemi sentimentali con la moglie Wanda Nara, oggi Mauro Icardi è tornato ad allenarsi con il PSG. L’attaccante argentino al ritorno si è ritrovato praticamente isolati dato che dopo l’imbarazzo palesato da società e allenatore, la rabbia dei tifosi che hanno chiesto addirittura il licenziamento, anche i compagni di squadra sembrano aver ormai isolato l’ex Inter a causa dei suoi recenti comportamenti.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo aver saltato gli allenamenti di domenica e lunedì con il permesso del PSG (per motivi personali) e la gara di Champions League contro il Lipsia (per la quale prima figurava tra i convocati e poi invece escluso il giorno della partita), Mauro Icardi oggi è tornato ad allenarsi insieme ai compagni del PSG al Camp de Loges. Dopo il tormentato periodo vissuto a causa dei problemi sentimentali con la moglie e agente Wanda Nara, diventati una vera e propria telenovela social, l'attaccante argentino torna dunque a disposizione di Mauricio Pochettino in vista del prossimo match di Ligue 1 contro il Marsiglia in programma domenica.

Non è dato sapere se questo suo ritorno al campo di allenamento significhi la fine della questione privata, né se, dopo quanto accaduto, sia mentalmente e fisicamente pronto per affrontare la trasferta di Marsiglia per quello che in Francia è un match molto sentito. A complicare la situazione si aggiunge il fatto che, dopo la crisi coniugale sbandierata sui social network, ormai all'interno del Paris Saint-Germain Mauro Icardi si sia ritrovato praticamente isolato.

Sia la società che l'allenatore Mauricio Pochettino non hanno infatti nascosto il proprio imbarazzo per quanto avvenuto negli ultimi giorni con l'argentino dispensato dagli allenamenti e non disponibile per l'importante gara di Champions League contro il Lipsia per "motivi di famiglia". Ancora più duri sono stati i tifosi del club parigino che, dopo aver scoperto che l'assenza era dovuta al viaggio a Milano per raggiungere la moglie Wanda Nara, hanno addirittura chiesto alla dirigenza di licenziare Mauro Icardi rescindendo immediatamente il suo contratto.

E nemmeno i compagni di squadra sembrano aver preso bene questa situazione. Nessuno tra i parigini, almeno pubblicamente, si è infatti esposto in suo favore in un momento umanamente molto delicato per lui. Nessuno dunque sembra più spalleggiare i comportamenti dell'attaccante ex Inter come dimostra anche il fatto che, a parte Neymar in una occasione, tutti gli altri giocatori del PSG hanno completamente ignorato i suoi ultimi post sui social (che ovviamente fanno riferimento ai problemi sentimentali con Wanda Nara). Sembra dunque che Mauro Icardi oggi sia rientrato in gruppo ma si sia ritrovato più solo che mai. Bisognerà però attendere i prossimi giorni per capire se questa presunta freddezza nei rapporti all'interno dello spogliatoio sarà confermata o meno.