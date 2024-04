video suggerito

Donnarumma va testa a testa con Cubarsí ma se ne pente subito: si ricorda che ha solo 17 anni Gigio Donnarumma va testa contro testa con Cubarsi del Barcellona. Poi capisce che il difensore dei catalani ha solo 17 anni e si ferma, scusandosi immediatamente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Pau Cubarsì non avrebbe mai pensato che sarebbe stato uno dei grandi protagonisti del Barcellona in Champions League. Titolare sia nell'andata che nel ritorno dei quarti contro il PSG, il 17enne difensore dei catalani si è fatto notare anche per una mezza rissa sfiorata con Gigio Donnarumma. Nel corso delle sfida infatti le immagini hanno catturato un momento in cui il difensore del Barcellona, intento a riempire l'area di rigore del PSG sugli sviluppi di un calcio d'angolo a favore dei catalani, discute con il portiere italiano.

In realtà Donnarumma sembra infastidito da un suo gesto, forse dal tentativo di essere spostato col corpo e così i due vanno testa contro testa. Il 17enne centrale di Estanyol capisce subito di doversi fermare. Lo stesso fa anche Donnarumma che si rende immediatamente conto di essere già andando oltre considerando anche l'età di Cubarsì. E per questo, anche richiamato da Ferran Torres che gli ha fatto notare questo dettaglio anagrafico relativo a Cubarsì, Gigio si è subito fermato e scusato.

Cubarsì aveva sul volto un sorriso di circostanza. Prima ha tentato di sfidare con lo sguardo Gigio, poi dopo non sapeva come reagire dinanzi a un campione del calcio attuale che gli arriva testa contro testa. Mendes del PSG cerca di dividerli e allontanare il 17enne difensore, che intanto si placa. Ma a togliere tutti dall'imbarazzo è poi proprio il portiere parigino che sfodera un sorriso enorme al ragazzo abbracciandolo a sé portandoselo al petto. In quel modo anche Cubarsì si rilassa e capisce che Gigio non aveva alcuna intenzione di litigare.

Anche il direttore di gara aveva notato quell'episodio e ha fischiato ripetutamente per cercare di placare gli animi. "Calma" gli ha risposto subito Donnarumma facendogli capire che la situazione era immediatamente rientrata. Un dettaglio non da poco, quello relativo all'ira di Donnarumma contro Cubarsì, che fa capire quanta pressione ci fosse attorno alla partita e quanto fosse importante per il PSG battere il Barcellona e andare in semifinale di Champions League dopo le tante, troppe, delusioni degli ultimi anni partendo da favoriti.