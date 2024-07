video suggerito

Caos durante l'amichevole Chelsea-Wrexham: scoppia una rissa due minuti dopo il fischio d'inizio L'amichevole Chelsea-Wrexham inizia subito con una rissa. Dopo soli due minuti dal fischio d'inizio Levi Colwill e James McClean vengono alle mani. Testa contro testa e strattonate violente tra i due prima dell'intervento dei compagni di squadra costretti a dividerli insieme all'arbitro.

A cura di Fabrizio Rinelli

Tra Chelsea e Wrexham l'amichevole inizia subito male. Rissa tra due calciatori a soli due minuti dal fischio d'inizio dell'arbitro. Le immagini mostrate sui social evidenziano proprio come tutto fosse totalmente inaspettato da parte delle due squadre in campo. Nessuno si sarebbe mai immaginato che dopo pochi secondi potesse succedere tutto questo. Protagonisti sono stati Levi Colwill e James McClean. Colwill, 21 anni, ha reagito con rabbia a un contrasto dell'irlandese, afferrandogli la maglietta per il colletto prima di scatenare una rissa tra le due parti.

In realtà l'intervento in ritardo di McClean su Colwill sembrava del tutto privo di malizia o cattiveria. Ma soprattutto non c'era stato alcun fallo nei confronti del giocatore del Chelsea. Nonostante questo la reazione di quest'ultimo è stata furiosa, di rabbia. Si è subito scagliato contro il suo avversario afferrandolo per il colletto della maglia. I calciatori di entrambe le squadre sono riusciti a intervenire in maniera tempestiva per evitare il peggio anche sei McClean e Colwill erano già venuti a contatti dicendosi qualsiasi cosa in quel momento.

Non sono i chiari i motivi dell'aggressione da parte del calciatore del Chelsea. Possibile che ci fosse stato già qualcosa tra i due in passato o forse durante il riscaldamento. Insomma, nelle fasi immediatamente precedenti alla partita. Sta di fatto che i giocatori hanno fatto fatica a placare la furia dei due calciatori allontanati poi dopo vari tentativi. McClean è sicuramente noto per il suo carattere aggressivo: l'ala è stato coinvolto in numerose risse durante la sua permanenza in Premier League con il West Brom e il Sunderland.

In 158 presenze in campionato, McClean ha ricevuto 29 ammonizioni e un solo cartellino rosso. In questo caso l'arbitro ha deciso di non punire nessuno dei due calciatori. Per la cronaca la partita, valida per l'amichevole giocata nei pressi di San Francisco, è stata la prima di Maresca ai Blues e in questo tour pre-stagionale di cinque partite negli Stati Uniti. Il risultato finale è stato di 2-2. Nei prossimi 11 giorni il Chelsea affronterà squadre del calibro di Celtic, Club America, Manchester City e Real Madrid.