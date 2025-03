video suggerito

L'arbitro colpisce con un calcio al petto l'allenatore, la reazione è folle: in campo entra la polizia Scene surreali durante la partita di Copa del Perù tra Sport Huaquilla e Magdalena Cedec: l'arbitro scaglia un potente calcio al petto al membro dello staff tecnico di una delle due squadre che lo stava aggredendo con una bottiglietta in mano, scoppia la rissa e in campo deve intervenire la polizia.

A cura di Michele Mazzeo

Episodio folle quello che è andato in scena nei minuti finali del match di Coppa del Perù tra lo Sport Huaquilla e il Magdalena Cedec con il risultato fissato sul 2-1 per i padroni di casa. La decisione dell'arbitro Luis Alegre di espellere un giocatore della squadra ospite che in quel momento era in svantaggio di un gol ha infatti dato il via ad una surreale rissa che ha necessitato dell'intervento in campo della polizia e le cui immagini hanno fatto il giro del mondo con il video diventato immediatamente virale.

A destare tanta curiosità è il fatto che a scatenare la violenza, nel match della competizione nazionale del Paese sudamericano che nelle fasi preliminari vede la partecipazione di tantissime squadre (comprese anche quelle delle categorie non professionistiche), è stato il direttore di gara che ha reagito in modo del tutto inaspettato alle esasperate proteste di uno degli uomini della panchina della compagine che stava per rimanere in inferiorità numerica. Proprio mentre stava sanzionando il calciatore mostrandogli il cartellino rosso infatti un membro dello staff tecnico ha fatto irruzione in campo con una bottiglia in mano, apparentemente intenzionato ad aggredirlo.

A quel punto la folle reazione dell'arbitro Luis Alegre che ha colpito l'uomo con un potente calcio al petto scaraventandolo sull'erba del terreno di gioco. Il gesto del fischietto peruviano ha inevitabilmente scatenato il caos più assoluto dando inizio ad una vera e propria maxi-rissa che ha coinvolto calciatori, staff tecnico e squadra arbitrale e che gli uomini della sicurezza presenti a bordo campo né quei giocatori che cercavano di smorzare la tensione facendo da pacieri non sono riusciti a sedare.

È stato infatti necessario l'intervento degli agenti della Policia Nacional per riportare a fatica l'ordine e mettere fine al violento parapiglia iniziato proprio con l'inverosimile calcio da karateca scagliato dal direttore di gara al membro dello staff della squadra che era stata punita con un'espulsione quando mancavano meno dieci minuti al termine dell'incontro e il risultato era ancora in equilibrio.