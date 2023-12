Frosinone-Juventus dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni della partita La Juve affronta il Frosinone nella partita della 17ª giornata di Serie A. Assente Chiesa, in attacco ballottaggio tra Milik e Yildiz con Vlahovic contro gli ex Kajo Jorge, Soulé e Barrenechea, in prestito al Frosinone dai bianconeri. Calcio d’inizio alle 12:30, diretta TV e streaming su Dazn. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il Frosinone ospita la Juventus nella partita della 17ª giornata di Serie A che si gioca all'ora di pranzo (ore 12:30) e sarà trasmesso in esclusiva su Dazn. Il match dello ‘Stirpe' è insidioso per i bianconeri che, reduci dal pareggio col Genoa, non vogliono perdere altri punti nella lotta scudetto con l'Inter.

La squadra di Allegri (multato per il battibecco con l'arbitro Massa per il tocco di mani di Bani) affronta un avversario galvanizzato dalla vittoria netta contro il Napoli conquistata in Coppa Italia al Maradona: lo 0-4 ha spalancato le porte dei quarti alla formazione di Di Francesco che ai quarti potrebbe incrociare proprio la ‘vecchia signora' (favorita nella sfida contro la Salernitana) mentre in campionato è in posizione abbastanza tranquilla nonostante il ko (2-1) a Lecce.

Nella probabile formazione del Frosinone ci sono tre calciatori per i quali la gara contro la Juve ha un valore particolare: si tratta di Kajo Jorge e Soulé in attacco oltre a Barrenechea a centrocampo, tutti in prestito dai bianconeri. In attacco non ci sarà Chiesa, ballottaggio tra Milik e Yildiz in coppia con Vlahovic mentre a centrocampo Miretti dovrebbe prendere il posto di Rabiot. L'arbitro designato per l'incontro è Mariani, che sarà coadiuvato al Var da Marini.

Partita: Frosinone-Juventus

Quando si gioca: sabato 23 dicembre 2023

Orario: 12:30

Dove si gioca: stadio Stirpe, Frosinone

Canale TV: Dazn, zona Dazn su Sky

Diretta streaming: Dazn

Competizione: Serie A, 17ª giornata

Quando si gioca Frosinone-Juve e dove vederla in TV su Sky o Dazn

Il fischio d'inizio di Frosinone-Juventus è per le 12.:30. La partita sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro (ma in esclusiva per abbonati) su Dazn. Gli abbonati a Sky che hanno pagato per l'attivazione del servizio potranno vedere l'incontro sul canale 214, Zona Dazn.A condurre la gara in telecronaca sarà Ricky Buscaglia, che avrà al suo fianco per il commento tecnico di Dario Marcolin.

Frosinone-Juventus dove vederla in streaming

La diretta streaming di Roma-Napoli è un'esclusiva di Dazn. Non è prevista alcuna messa in onda dell'incontro né su Sky Go né su NOW. Per assistere alla gara ci si potrà collegare attraverso la app oppure direttamente al sito della piattaforma.

Le probabili formazioni di Frosinone-Juventus

Di Francesco non dovrebbe snaturare l'assetto del Frosinone (4-3-3) contro la Juventus. Osservati speciali saranno gli ex bianconeri Soulé e Kajo Jorge che completeranno il reparto offensivo con Ibrahimovic. A centrocampo spicca un altro ex, Barrenechea. In difesa possibile la riproposizione della coppia Lusuardi-Romagnoli dopo l'ottima prova di Napoli. Vlahovic e Chiesa sono i punti fermi degli azzurri in attacco. A centrocampo Miretti può prendere il posto di Rabiot accanto a Locatelli e Mckennie, con Kostic e Cambiaso esterni. In difesa confermati Bremer, Danilo e Gatti davanti a Szczesny.

Frosinone (4-3-3): Turati; Lirola, Lusuardi, Romagnoli, Oyono; Brescianini, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Ibrahimovic. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Milik, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.