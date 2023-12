Gli errori di Turati condannano il Frosinone a Lecce: Piccoli e Ramadani per la vittoria salentina Tre errori di Turati regalano la vittoria al Lecce contro il Frosinone: il portiere è colpevole sui gol di Piccoli e Ramadani, inutile la prima rete di Kaio Jeorge in Serie A.

A cura di Ada Cotugno

Gli erroracci di Turati condannano il Frosinone alla sconfitta in casa del Lecce: i salentini vincono per 2-1 con un gol per tempo grazie alle firme di Piccoli e Ramadani. I due gol sono arrivate su altrettanti interventi sbagliati del portiere avversario, protagonista in negativo al Via del Mare. A nulla è servito il primo gol in Serie A di Kaio Jeorge.

La partita si è accesa quasi subito con un doppio errore di Turati: il portiere del Frosinone si è preso la scena suo malgrado prima regalando il pallone a Banda davanti alla sua porta, poi sbagliando del tutto i tempi della parata sul tiro di Piccoli che ha segnato il gol del vantaggio del Lecce proprio sul suo palo.

Un avvio nero per il numero uno, in difficoltà come tutta la sua squadra. La partita potrebbe rimettersi immediatamente in parità con il calcio di rigore assegnato per un fallo su Brescianini ma poi revocato dall'arbitro dopo un consulto al VAR. I salentini provano ad approfittarne con Banda che al 21′ trova una traversa incredibile che fa tremare il palo ma scuote anche il Frosinone.

I ciociari si risvegliano e al 33′ sfruttano un calcio di rigore (questa volta confermato dall'arbitro) trasformato da Kaio Jorge che esplode di gioia per il suoi primo gol in carriera in Serie A. Prima dell'intervallo ci pensa ancora Banda a spaventare gli avversari con qualche incursione pericolosa.

Nel secondo tempo il Frosinone sembra tornare con la testa in partita, trascinato anche dalle giocate di Kaio Jorge, rinvigorito dopo la rete nella prima parte di gara, e dal solito Soulé. Anche nel finale il clima resta infuocato, con le due squadre che attaccano per cercare di spezzare l'equilibrio.

E a far pendere l'ago della bilancia dalla parte del Lecce ci pensa ancora una volta Turati che, come in avvio di partita, è ancora colpevole: questa volta Ramadani scaglia un tiro dai 25 metri che finisce in porta, ma l'estremo difensore poteva fare molto di più per salvaguardare il pareggio.