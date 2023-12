Allegri spiega perché Chiesa non ci sarà contro il Frosinone: chi giocherà al suo posto Chiesa non ci sarà contro il Frosinone per un fastidio al tendine rotuleo, Allegri rivedrà l’attacco della Juventus: “Sono rimasti in tre in avanti” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Federico Chiesa non ci sarà nella partita della Juventus contro il Frosinone. Ad annunciarlo in conferenza stampa è stato lo stesso Massimiliano Allegri che ha aperto a possibili variazioni della formazione titolare nell'ultima partita dei bianconeri prima del Natale, in programma allo Stirpe alle ore 12:30.

L'ex Fiorentina non è stato inserito nella lista dei convocati per un fastidio fisico. Nulla di grave, ma è una scelta presa dall'allenatore livornese in via precauzionale: "Chiesa ha sentito un fastidio al tendine rotuleo e non si sentiva sereno. L’abbiamo lasciato a casa, anche se non sarà niente di grave. Portarlo in queste condizioni non sarebbe stato giusto". La situazione verrà monitorata nei prossimi giorni, ma intanto Allegri non ha voluto rischiare uno dei suoi migliori giocatori contro il Frosinone.

In attacco le carte verranno mischiate, ma oltre a Chiesa ci potrebbero essere atri grandi esclusi dalla formazione titolare. Il dubbio riguarda soprattutto la presenza di Vlahovic che potrebbe partire dalla panchina: "Non ho ancora deciso, ma sono rimasti in tre in avanti: Vlahovic, Milik e Yildiz".

La partita contro il Frosinone sarà anche l'occasione buona per visionare i giocatori che sono lì in prestito dalla Juventus: Barrenechea, Kaio Jeorge ma soprattutto Soulé, il migliore fin qui per i ciociari che hanno trovato in lui una vera rivelazione.

E Allegri li osserverà ovviamente da vicino, cercando di valutarli per un futuro ritorno in bianconero dopo un anno trascorso da protagonisti: "Stanno facendo molto bene, non avevo dubbi su quello che potevano fare. Frosinone è una società sana con presiedete serio, direttore sportivo che sa cosa fare e un allenatore come Di Francesco che aveva tanto voglia di rivalsa. Il percorso dei ragazzi è importante, sono molto contento".