Allegri come Conte, Napoli battuto alla prima amichevole contro l’Arezzo: critiche social a Meret

La prima uscita stagionale a Dimaro ha visto gli azzurri di Max Allegri sconfitti dall’Arezzo per 3-1, come accadde la scorsa estate a Conte. Un’incertezza di Meret, che si è alternato a Milinkovic-Savic e Contini, sul primo gol dei toscani.

Non parte benissimo l'avventura di Max Allegri sulla panchina del Napoli, battuto 3-1 nella prima amichevole ufficiale contro l'Arezzo a Dimaro nel pomeriggio di mercoledì 22 luglio. Una sconfitta che non può né deve allarmare e che richiama recenti ricorsi storici, ma che ha amareggiato soprattutto i tifosi partenopei che hanno criticato in prima battuta più che la prestazione della squadra, quella di un giocatore in particolare, da settimane al centro di voci di mercato: Alex Meret, autore di una incertezza nei primi minuti della partita.

La sconfitta della nuova era Allegri richiama da vicino quella del suo predecessore, Antonio Conte: anche un anno fa, il Napoli aprì le amichevoli estive prestagionali contro l'Arezzo. E anche in quel caso venne sconfitto, anche se con risultato differente (2-0 rispetto l'odierno 3-1). Un KO che appare come un viatico obbligato in vista di una stagione in cui l'ex tecnico del Milan è chiamato a rilanciare le aspettative, altissime, di una tifoseria solamente due stagioni fa Campione d'Italia e reduce da un anno senza titoli e senza soddisfazioni.

La sconfitta contro l'Arezzo: Napoli in svantaggio dopo soli 11 minuti

Contro l'Arezzo, la partita è stata subito in salita: nel primo tempo a segnare e portare in vantaggio la squadra di Bucchi è stato Cerri con un colpo di testa dopo soli 11 minuti di gioco. Poi, il raddoppio arrivato nella ripresa con Gilli su corner, prima della rete di Politano che ha provato a riaprire la gara, infilando la corta respinta su un calcio di rigore che si era fatto parare. Dove pesa anche un rigore sbagliato dal Napoli, prima del tris ospite firmato all'89' da Eklu. In porta, Allegri ha dato via al turnover, ampiamente organizzato a tavolino, tra i tre portieri a disposizione: nessuna bocciatura per Meret, anche se finito tra le critiche social dei propri tifosi, che ha giocato i 30 minuti previsti per poi dare spazio a Milinkovic Savic e infine a Contini.

Napoli-Arezzo 1-3 (0-1)

Napoli primo tempo (4-3-3): Meret (30’ Milinkovic Savic), Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Gutierrez; Anguissa, Prisco, Lindstrom; Giovane, Hojlund, Alisson Santos.

Napoli secondo tempo (4-3-3): Milinkovic Savic (64’ Contini), Mazzocchi, Marianucci, Obaretin, Spinazzola; Vergara, Lobotka, Folorunsho; Politano, Lucca (84’ Pereyra), Rao.

Marcatori: 12’ Cerri (A), 56’ Gilli (A), 60’ Politano (N), 89’ Mawuli (A).