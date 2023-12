Bani tocca il pallone con la mano in area di rigore: il Var non interviene, la Juve protesta Episodio da moviola in Genoa-Juventus, con il tocco di mano di Bani in area di rigore su cross di Cambiaso. L’arbitro Massa non è intervenuto e nemmeno il Var. Manca anche un rosso a Malinovskyi.

A cura di Marco Beltrami

In Genoa-Juventus due episodi da moviola in particolare è destinato a far discutere. Stiamo parlando del tocco con il braccio in area ligure da parte del difensore Bani. Una situazione su cui l'arbitro non è intervenuto, e che non è finita sotto la lente d'ingrandimento del Var. I replay dell'azione però lasciano molti dubbi. Dubbi anche sul fallaccio di Malinovksyi su Yildiz meritevole di rosso diretto. Anche in questo caso la tecnologia non è intervenuta.

Tutto è accaduto poco dopo il gol del pareggio del Genoa firmato da Gudmundsson. Sugli sviluppi di un'azione dalla destra, nata da un calcio di punizione conquistato da Gatti, percussione di Cambiaso che ha messo un pallone velenoso quasi dal fondo. Tentativo di cross potente da parte del grande ex che è finito sul braccio di Bani evidentemente largo, e subito dopo sul guantone di Martinez che ha sventato la minaccia. L'azione è stata talmente veloce che non tutti si sono accorti del tocco del difensore rossoblu, come confermato dalle proteste di pochi giocatori della Juventus in primis Chiesa ben posizionato.

Restano molti dubbi sull'azione anche perché il braccio sinistro di Bani era tutt'altro che vicino al corpo. L'ex arbitro Luca Marelli ed esperto di tematiche arbitrali, non ha nascosto la perplessità sull'episodio in questione: "Il braccio di Dani è molto largo tra l’altro non si chiude ma si apre verso il pallone". Una situazione che al netto dell'involontarietà e il tocco con la coscia immediatamente precedente potrebbe inchiodare il difensore a termini di regolamento. Marelli auspicava un intervento del Var che invece è rimasto silente, con buona pace delle proteste della formazione di Allegri. Una situazione arbitrale di cui si parlerà comunque. a lungo, in modo polemico.

Un'altra situazione che ha fatto molto discutere è stata un'entrata con i tacchetti spianati di Malinovskyi su Yildiz. L'ex Atalanta è stato punito con il cartellino giallo, ma si tratta di un intervento quantomeno da arancione come si suol dire. Molti dubbi.

Nessuna protesta invece sugli altri episodi da moviola chiave del match. Il rigore che ha portato in vantaggio la Juventus per un intervento maldestro di Martinez in uscita su Chiesa è apparso solare. Nessun dubbio anche sul pareggio del Genoa, con il controllo di spalla di Ekuban in posizione assolutamente regolare così come il marcatore Gudmundsson. Solo una "macchia" dunque nell'operato dell'arbitro Massa.