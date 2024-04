video suggerito

Leao da capitano non stringe la mano a Danilo prima di Juve-Milan: la reazione è da vero signore Leao non ha stretto la mano a Danilo prima del fischio d'inizio di Juventus-Milan: l'attaccante rossonero non ha salutato il suo avversario e la reazione del difensore bianconero è stata da vero signore.

A cura di Vito Lamorte

Leao non ha stretto la mano a Danilo prima del fischio d'inizio di Juventus-Milan: l'esterno offensivo rossonero non ha salutato il suo avversario dopo aver stretto la mano alla terna arbitrale e il difensore bianconero è rimasto perplesso di questo comportamento, alzando solamente il pollice in maniera ironica.

Tutto questo si è verificato dopo il classico scambio di gagliardetti prima del via del match dell'Allianz Stadium: dopo il saluto agli arbitri, i due capitani dovrebbero scambiarsi una stretta di mano da protocollo ma questa seconda parte di cerimoniale non si è verificato perché Leao è andato via lasciando Danilo con il braccio ‘appeso'.

Leao non stringe la mano a Danilo prima di Juve-Milan: cosa è successo

Dopo aver salutato i tre arbitri, il calciatore portoghese del Milan si è gira immediatamente senza salutare il giocatore brasiliano della Juventus ed è andato verso la panchina per lasciare il gagliardetto prima di prendere posto sul rettangolo verde. In tutto ciò, a sorprendere è stata la reazione di Danilo: il difensore bianconero non si aspettava un comportamento simile e non h fatto nulla per nascondere la sua perplessità, rivolge lo sguardo verso Leao e alzando solamente il pollice in maniera ironica verso l'avversario.

In tanti l'hanno presa come una situazione dettata dalla mancanza di esperienza di Leao nel ricoprire il ruolo di capitano del Milan mentre altri ci hanno visto della malizia perché ha salutato solo gli arbitri e non l'avversario che aveva di fianco. Una situazione spiacevole perché si tratta di un cerimoniale che avviene prima di ogni partita e abbiamo visto calciatori che si sono fronteggiati in maniera molto dura in campo salutarsi come da prassi.

Fino ad ora non ci sono state spiegazioni in merito a questo comportamento da parte del calciatore portoghese, sempre molto attivo anche sui social e pronto a puntualizzare situazioni che lo riguardano da vicino. Vedremo se arriveranno nelle prossime ore o tutto si chiuderà così.