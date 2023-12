Chiesa spiazzato da Vlahovic prima del calcio di rigore ceduto in Genoa-Juve: “Ma sei sicuro?” Chiesa ha raccolto l’eredità di Vlahovic nella battuta dei calci di rigore per la Juventus nel match contro il Genoa. Il serbo ha dato il via libera al compagno di reparto.

La Juventus ha sbloccato il risultato contro il Genoa nell'anticipo del venerdì grazie ad un gol su calcio di rigore di Federico Chiesa. Esecuzione perfetta da parte dell'attaccante bianconero che si è assunto la responsabilità della battuta per gentile concessione di Dusan Vlahovic. Il compagno di reparto serbo infatti aveva sbagliato tre degli ultimi quattro penalty battuti. Anche Allegri dopo il match ha confermato che la decisione è stata presa sul campo. Una cosa è certa, i due hanno confermato di andare molto d'accordo.

Prima di Genoa-Juve si è parlato tanto della gerarchia dei rigoristi bianconeri, con una possibile sostituzione di Dusan Vlahovic designato come primo tiratore. Chiesa, insieme a Danilo e Locatelli, era il favorito per raccogliere l'eredità di Dusan ma a quanto pare non c'è stato nessun cambio di programma. Infatti prima del calcio di rigore concesso per il fallo del portiere Martinez proprio su Chiesa, la battuta sarebbe spettata sempre a Vlahovic. È stato quest'ultimo a concedere al gemello la possibilità di andare dal dischetto.

Secondo quanto riportato da DAZN, Vlahovic dopo aver approfittato dell'errore di Badelj servendo a Chiesa il pallone per superare Martinez protagonista del fallo decisivo, ha preso di corsa la sfera e l'ha consegnata proprio a Federico. Quest'ultimo a quanto pare ha chiesto all'altro ex Fiorentina: "Sei sicuro?", ottenendo una risposta affermativa "Sì, battilo tu". Proprio per questo Chiesa dopo la battuta e il gol ha voluto abbracciare in primis proprio Vlahovic dicendogli "È tuo, è tuo" e indicandolo ai tifosi. Un gesto per far capire a tutti la generosità del numero 9.

Particolare anche quanto accaduto in panchina con Massimiliano Allegri che non ha voluto guardare cosa accadeva al momento della battuta del rigore di Chiesa. Dopo aver capito che il suo centravanti era andato a segno l'allenatore della Juventus si è girato verso Yildiz e gli ha chieso "Come l'ha calciato?". Conclusione impeccabile da parte del giocatore della Juventus che potrebbe assumersi anche in futuro la responsabilità della battuta dagli undici emtri.