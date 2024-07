video suggerito

Calciomercato: Calafiori all’Arsenal, ha fatto un’offerta che ha spiazzato anche la Juve Accordo raggiunto tra club: operazione da 45 milioni di euro. I Gunners hanno offerto un contratto di 5 anni con stipendio irrinunciabile. L’intoppo era sorto sulla percentuale per la futura rivendita vantata dal Basilea. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Riccardo Calafiori sarà presto ufficialmente un nuovo calciatore dell'Arsenal. L'accordo è stato trovato. Le ultime news di calciomercato in tempo reale raccontano aggiornamenti positivi in tale senso e dei passi in avanti che lasciano trapelare tempi brevi per la chiusura dell'affare.

Dal Bologna all'Arsenal: guadagnerà quasi 5 milioni per 5 anni

Il club londinese, che ha importanti disponibilità economiche e liquidità immediata, ha messo sul piatto un contratto lungo (fino al 2029) e ricco quanto a stipendio: passerà dai 750 mila che ha percepito finora a Bologna ai 4 milioni e mezzo netti a stagione per 5 anni (oltre ai bonus.

L'accordo tra club: Calafiori ceduto per 45 milioni di euro

Il valore di mercato difensore 22enne, che agli Europei è stato l'unica nota lieta in una Nazionale deludente, è cresciuto proprio per le prestazioni offerte in Azzurro: 45 milioni è la quotazione raggiunta, la stessa somma che gli inglesi verseranno nelle casse dei felsinei tra parte fissa (40) e bonus (5). Non tutta, però, resterà sul conto dei rossoblù.

L'intoppo che aveva rallentato la trattativa

Ed è stato questo aspetto la causa dell'intoppo che aveva bloccato la transazione: era legato alla percentuale sulla futura rivendita da corrispondere al Basilea (dal quale il Bologna aveva acquistato il calciatore). Quel nodo aveva rallentato la transazione e offerto alla Juventus margine per tentare un inserimento dell'ultima ora nella trattativa tra emiliani e Gunners. Una sorta di missione impossibile anche in virtù di un patto anti-bianconeri che ha indirizzato l'affare.

La matassa è stata sbrogliata grazie a una paziente opera di mediazione svolta dall'agente, Alessandro Lucci, e adesso si ragiona su percentuali e tempistica di corresponsione dei crediti vantati dalla società svizzera

L’accordo tra Calafiori e l'Arsenal, invece, non è mai stato in discussione. Al netto delle manovre di disturbo, nessun club è stato in grado di persuadere il Bologna né fare cambiare idea al difensore, convinto dalla proposta degli inglesi e affascinato alla possibilità di misurarsi su un palcoscenico importante come la Premier League.

La stagione da sogno nel Bologna da Champions

Arrivato nella scorsa estate dal Basilea, Calafiori è stato uno degli artefici della grande stagione disputata al Bologna di Thiago Motta (ora sulla panchina della Juventus) che ha chiuso il campionato al quinto posto e s'è qualificato per la prossima (e rinnovata) edizione della Champions League. Sono 2.338 i minuti giocati in campionato (per un totale di 30 presenze) dal difensore, un cumulo corredato da 2 gol e 5 assist.

L'azione contro la Croazia e l'assist decisivo per Zaccagni

Tre le presenze agli Europei con la maglia della Nazionale: a spiccare nella recente esperienza sono stati l'azione iniziata e finalizzata con l'assist contro la Croazia per Zaccagni, che segnò il gol decisivo per il pareggio e per la qualificazione agli ottavi