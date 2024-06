video suggerito

Il dettaglio impressionante dell'azione di Calafiori sul gol di Zaccagni che nessuno ha notato Una telecamera speciale ha mostrato l'eccezionale cavalcata di Calafiori nell'azione che ha permesso all'Italia di trovare il pareggio qualificazione contro la Croazia agli Europei.

A cura di Marco Beltrami

Riccardo Calafiori in Svizzera-Italia vestirà i panni del primo tifoso della Nazionale, non potendo giocare alla luce del turno di squalifica da scontare. L'assenza del difensore, finora tra i protagonisti assoluti degli Europei, si sentirà eccome. Negli occhi di tutti c'è infatti ancora la sua eccezionale giocata che ha messo Zaccagni nelle condizioni di realizzare la rete dell'1-1 contro la Croazia valsa la qualificazione agli ottavi.

Una ripresa dall'alto effettuata da una speciale camera mostra quanto sia stata da applausi l'azione individuale del giocatore ex Roma. Un dettaglio impressionante è quello relativo al fatto che Riccardo è partito di fatto dalla sua area.

L'impressionante azione di Calafiori per l'assist a Zaccagni in Croazia-Italia

In un video registrato da una posizione tattica alle spalle della porta difesa da Donnarumma si può notare come a pochi istanti dalla fine del match, in pieno recupero, Calafiori si fa dare il pallone dal portiere e inizia la sua cavalcata da posizione centrale. Avanzando quasi dritto per dritto, il giocatore del Bologna realizza un uno due con Frattesi sulla linea di metà campo, e poi riprende la sua azione.

Calafiori parte dalla sua area per raggiungere quella della Croazia

Sfondamento centrale da parte di Calafiori, inseguito da alcuni avversari che si sono accorti un po' in ritardo della pericolosità dell'avanzata del difensore. Arrivato al limite dell'area avversaria, dopo 40 metri di galoppata con grande lucidità il calciatore ha servito alla perfezione Zaccagni che arrivava di gran carriera a sinistra. Una soluzione che ha beffato i croati, che si erano affrettati a provare a chiudere su di lui. Il resto è storia, con il tiro a giro e l'1-1 a chiudere il discorso qualificazione e le lacrime di Calafiori

D'altronde lo stesso Calafiori ha rivelato che spesso in allenamento provano questa soluzione con il Ct Spalletti che invita i giocatori a trovare gli spazi giusti per servire compagni in posizione migliore per poter concludere. E il giocatore del Bologna è stato impeccabile.