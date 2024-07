video suggerito

La prima mossa della Juve con Khephren Thuram: non potrà partecipare alle Olimpiadi con la Francia La Juventus ha deciso di ritirare Thuram dalla lista dei convocati della Francia per le Olimpiadi: l’annuncio di Henry che non nomina mai i bianconeri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

La Juventus ufficializzerà presto l'arrivo di Khephren Thuram, la nuova stellina del centrocampo a disposizione di Thiago Motta, ma prima ancora di arrivare a Torino il club bianconero ha dato le sue prime disposizioni sul giocatore. A rivelarlo è stato Thierry Henry che, senza mai fare il nome della nuova squadra in cui giocherà il francese, ha annunciato che non sarà disponibile per le Olimpiadi di Parigi.

La Juve mette un veto su Thuram

Il centrocampista non è ancora arrivato in Italia e già la Juventus ha fatto la sua prima mossa: fino a oggi Thuram faceva parte della rosa della Francia Under 23 che prenderà parte ai Giochi Olimpici di Parigi, ma la sua nuova squadra è contraria alla sua convocazione e ha deciso di ritirarlo dalla lista dei convocati dato che è ancora in tempo.

Le nazionali hanno tempo fino alla mezzanotte di oggi per presentare la lista ufficiale dei giocatori che parteciperanno all'eventi e l'ultimo ad andarsene è stato proprio il più piccolo di casa Thuram che si stava proprio preparando per rappresentare la sua nazione. Il mercato però ha cambiato tutte le carte in tavola e la Juventus ha esercitato il suo diritto dato che, a differenza delle competizioni UEFA e FIFA, le singole squadre possono scegliere di non mandare i propri giocatori.

L'annuncio di Henry: non nomina la Juve

A darne l'annuncio in conferenza stampa è stato il commissario tecnico Henry che ha dovuto rinunciare all'ennesimo big, dato che tutte le grandi squadre non hanno permesso ai loro giocatori di partire. L'aspetto curioso però è che l'allenatore francese non ha mai fatto il nome della Juventus, dato che tecnicamente non è ancora arrivata l'ufficialità del suo trasferimento.

C'è grande rammarico per lui per quanto riguarda la decisione dei bianconeri di non lasciarlo andare con la Francia: "Un giocatore però se n’è andato, Khephren Thuram. Perché la società in cui andrà è contraria alla sua partecipazione. Per quanto rappresenta per il nostro gruppo è molto dura, ma non possiamo permetterci di trovarci nella situazione in cui il suo nome è inserito nella lista di domani e poi il club arriva e ci dice di no alla fine".