Allegri multato, era nello spogliatoio dell'arbitro Massa dopo Genoa-Juve: "Tono irrispettoso" Il Giudice Sportivo ha sanzionato Allegri per le contestazioni all'arbitraggio della partita contro il Genoa: multa e diffida per l'allenatore della Juventus.

A cura di Ada Cotugno

Massimiliano Allegri è stato multato dal Giudice Sportivo per il suo atteggiamento dopo la partita contro il Genoa: l'allenatore della Juventus è stato sanzionato con una multa e una diffida per aver contestato con toni accesi la direzione arbitrale della partita.

Dopo la sfida è scoppiata la tensione nella pancia dello stadio, con Allegri che è stato protagonista di un lungo colloquio con l'arbitro: nel mirino dell'allenatore è finito anche il VAR Fabbri, contestato duramente per il presunto calcio di rigore non assegnato per il tocco di mano di Bani.

La discussione dai toni poco pacati ha portato conseguenze. Come reso noto dal Giudice Sportivo della Serie A è stata comminata a suo carico una multa da 10mila euro con diffida. Le motivazioni del provvedimento sono racchiuse tutte nel post partita: "Per avere, al termine della gara, nello spogliatoio degli Ufficiali di gara, contestato, all’inizio con tono pacato, l’operato arbitrale e, successivamente, in modo irrispettoso, anche riguardo all’operato del VAR, tant’è che il Direttore di gara lo invitava ad uscire dallo spogliatoio".

