Zirkzee teme che l’infortunio sia grave e scoppia in lacrime: disperazione in panchina Infortunio per Zirkzee in Napoli-Bologna, con l’attaccante che è sembrato molto preoccupato sull’entità del problema. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Nota stonata per il Bologna nella positiva trasferta di Napoli, in cui è arrivata una bella vittoria per 2-0. Infortunio per Joshua Zirkzee, uno dei grandi protagonisti dell'eccezionale stagione rossoblu nonché uomo mercato del club bolognese. L'attaccante olandese ha accusato un fastidio muscolare nel finale di gara, esternando tutta la sua preoccupazione in panchina.

A circa 15′ dal termine del match di Maradona, Zirkzee è uscito dal campo. Visibilmente sconfortato il centravanti che si è avvicinato mestamente alla sua panchina, portandosi anche la maglia davanti al volto. Un problema fisico ha costretto Thiago Motta a sostituirlo, con il suo posto che è stato preso da Castro.

Zirkzee si è reso conto della natura dell'infortunio, che probabilmente stando alle prime sensazioni non è cosa da poco. Quando il terminale offensivo del Bologna ha raggiunto i suoi compagni, si è lasciato andare allo sconforto. Secondo quanto riportato da Sky, Joshua ha accusato il colpo ed è sembrato quasi disperato al punto da coprirsi il volto con la pettorina. Inutili i tentativi degli altri panchinari di tranquillizzarlo.

A quanto pare il problema muscolare del giocatore sarebbe al flessore destro, e potrebbe compromettere il finale della stagione. Preoccupato Zirkzee che probabilmente pensa anche al sogno di giocare gli Europei con la maglia dell'Olanda. Appuntamento alle prossime ore, per capire la reale entità dell'infortunio, attraverso gli esami del caso. Solo dopo diversi minuti l'olandese si è accomodato, con lo sguardo fermo e gli occhi lucidi.

Sarà un'estate particolare per Zirkzee che è uno dei pezzi pregiati del mercato. Tanti i club interessati alle sue prestazioni dopo una super stagione. Per lui ci vorrà un investimento importante: Milan e Juventus sono solo alcune delle società interessate.