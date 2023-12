Allegri faccia a faccia con l’arbitro Massa negli spogliatoi dopo Genoa-Juve: è durato 40 minuti Dopo le polemiche arbitrali in Genoa-Juve, confronto molto animato negli spogliatoi tra Allegri e l’arbitro Massa per il mancato rigore per fallo di mano di Bani e l’espulsione non fischiata a Malinovskyi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Bisognerà aspettare ancora qualche giorno e poi si potrà conoscere il contenuto dei dialoghi tra l'arbitro e il VAR sugli episodi da moviola di Genoa-Juventus. Nel frattempo però non si placano le polemiche per il presunto mancato rigore per il tocco di mano di Bani e per il fallaccio di Malinovsky su Yildiz non sanzionato con il rosso. A quanto pare il post-partita non è stato così tranquillo, come ha fatto intendere Allegri davanti ai microfoni con un confronto negli spogliatoi con l'arbitro Massa.

Stando a quanto riportato da Il Secolo XIX, dopo la fine di Genoa-Juve ci sarebbe stata tensione nella pancia di Marassi. Di fronte a diversi testimoni, un lungo colloquio tra Massimiliano Allegri e il direttore di gara con oggetto proprio gli episodi da moviola. L'allenatore della Juventus ha esternato la sua perplessità per la gestione del tutto, mettendo nel mirino più che l'arbitro, l'addetto al Var Fabbri che non era presente a Genova ma nella sala var del centro di Lissone. Con lui sembra esserci un conto aperto, che risale alla scorsa annata quando annullò un gol a Di Maria nella sfida contro il Napoli.

La discussione animata è andata avanti a lungo, davanti agli assistenti, al quarto uomo, i commissari dell'AIA e alcuni dirigenti della Juventus. Allegri ha parlato non solo degli episodi arbitrali di Genova, ma anche di altri che non l'hanno convinto né in questa annata e né nell'altra. Un tono decisamente diverso rispetto a quello poi utilizzato nelle interviste post-partita quando invece ha preferito essere meno diretto sottolineando come il Var non riesca ad uniformare i giudizi sulle situazioni di campo.

Toni accesi ma niente che possa far pensare a provvedimenti disciplinari nei confronti dell'allenatore della Juventus. Le lamentele di quest'ultimo erano comunque fondate? Il designatore Rocchi parlando ai microfoni di Open Var gli ha dato ragione a metà sottolineando soprattutto l'errore sull'episodio di Malinovskyi.

Per quanto riguarda invece il fallo di mano, non si è trattato di un errore chiaro anche perché subito prima c'è stato un tocco con la coscia del difensore: "Se togliamo un episodio a Genova, la giornata è stata positiva. Quello che consideriamo un errore chiaro è l’espulsione mancata di Malinovskyi. Su quest’argomento cerchiamo di essere chiari perché ho chiesto ai ragazzi di essere molto duri. Su chi mette in difficoltà gli avversari con interventi pericolosi non possiamo fare sconti. Gli alti sono episodi da campo e sono due situazioni che potevano essere gestite diversamente ma non errori chiari come l’espulsione del genere".