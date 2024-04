Chiesa si sfoga in panchina, la sua rabbia in un labiale: non ne può più dei cambi di Allegri

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Che Federico Chiesa in Torino-Juve non avesse digerito il cambio di Allegri lo si era capito subito. DAZN ha raccontato però i retroscena di quella discussa sostituzione, la 4a di fila prima del minuto numero 70, svelando la delusione e la frustrazione dell'attaccante che si è lasciato andare anche ad un labiale polemico nei confronti dell'allenatore della Juventus in cui si è chiesto il motivo delle sue ripetute scelte.

Chiesa furioso dopo la sostituzione di Allegri in Torino-Juve, cosa è successo

Quando allo stadio Olimpico Grande Torino, Federico Chiesa si è accorto di essere infatti il prescelto per lasciare il derby tra il Torino e la Juventus non l'ha presa benissimo. L'ex Fiorentina si è incamminato verso la panchina bianconera tradendo con l'espressione il suo malcontento. Quando Massimiliano Allegri lo ha salutato, lui è rimasto freddo andandosi a sedere in panchina.

Cosa ha detto Chiesa in panchina dopo il cambio di Allegri

Molto contrariato Chiesa ha chiesto ai compagni seduti di lasciarlo stare, nonostante questi abbiano provato a calmarlo. Rugani e Pinsoglio hanno tentato anche con un piccolo cenno di fargli sbollire la rabbia ma senza fortuna. Il giocatore della Juventus ha scagliato via una bottiglietta, e poi si è tolto maglietta e scarpette, iniziando a borbottare. Poi ecco la frase ripetuta che certifica che il motivo della sua rabbia è la sostituzione dell'allenatore della Juventus e non magari la sua prestazione. "Sono sempre il primo cambio".

Poche parole dunque ma che bastano a fotografare il malcontento del giocatore nei confronti della gestione di Allegri, che pur minimizzando poi a parole nel post-partita ed esaltandolo, di fatto continua a sostituirlo. Una situazione che si va ad inserire in un periodo anche cruciale per il futuro di Federico Chiesa, con la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025.

E chissà che alla Juventus, il futuro di Chiesa e quello di Massimiliano Allegri non sia legato anche in vista di un possibile addio del tecnico a fine stagione. Quello che è certo è che ora Federico dovrà ritrovare il sorriso.