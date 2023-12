La Juve pareggia con il Genoa e manca il sorpasso all’Inter: gol di Chiesa e Gudmundsson La Juve pareggia a Marassi. Gudmundsson a inizio ripresa risponde al rigore di Chiesa, che lo ha calciato al posto di Vlahovic. L’Inter resta così al comando della Serie A.

A Marassi Genoa e Juventus pareggiano 1-1. Non basta il rigore di Chiesa ai bianconeri che sono stati agganciati nella ripresa da Gudmundsson. I bianconeri mancano il sorpasso all'Inter, che domenica sera giocherà in casa della Lazio. Prestazione non eccelsa della squadra di Allegri, mentre il Genoa strappa complimenti e guadagna un buon punto.

Senza Retegui, Gilardino gioca con il falso nueve: Messias e Malinovskyi dietro Gudmundsson. Nella Juve manca Rabiot sostituito da Miretti. La partita è intensa sin dall'inizio, ma non bella. Di tiri in porta se ne vedono pochi nel primo tempo. La Juve trova il gol al 28′ quando Chiesa trasforma un rigore che lui stesso si era procurato – il Genoa sbaglia la ripartenza dal basso il 7 bianconero è lestissimo e viene abbattuto da Martinez. Dal dischetto a sorpresa non si presenta Vlahovic, che in Serie A ne aveva sbagliati tre degli ultimi quattro, e il serbo cede il pallone al partner offensivo, che ringrazia.

Nel finale del primo tempo il Genoa ha l'occasione migliore, Vasquez con una grande sgroppata semina il panico e mette un bel pallone in mezzo, Gudmundsson corre veloce e prova a calciare, ma liscia. All'intervallo è 1-0 Juve.

Gilardino con coraggio cambia subito. Entra Ekuban. Una punta vera per i Grifoni che dopo appena tre minuti trovano il pareggio. Stavolta la difesa della Juve è lenta contro un Genoa veloce e letale. Frendrup innesca, Ekuban serve Gudmundsson che da buona posizione non può sbagliare, è 1-1. Bucato Szczesny.

La Juve reagisce in modo veemente. Chiesa è in palla, ma predica nel deserto. Poi c'èun mani galeotto di Bani, che non viene giudicato da rigore né dall'arbitro né dal VAR. Con il passare del tempo il Genoa spinge sempre più. Danilo, McKennie e Milik vengono ammoniti. Il polacco era appena entrato (con Weah). Nel finale la Juve ne ha di più anche grazie ai giovani Yildiz e Iling Jr., che vola sulla fascia sinistra.

Martinez all'88' strappa applausi per una parata impossibile su un colpo di testa ravvicinatissimo di Bremer. Un intervento durissimo di Malinovskyi rende pepato il finale, il risultato non cambia. Finisce 1-1 tra Genoa e Juventus.