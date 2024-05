video suggerito

Success tiene vive le speranza salvezza dell’Udinese: pareggio contro il Napoli in pieno recupero Success in pieno recupero regala all’Udinese un punto d’oro per la salvezza. Finisce 1-1 contro il Napoli che aveva trovato il gol del vantaggio con Osimhen. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

142 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quando tutto sembrava fatto per la vittoria del Napoli ecco che l'Udinese in pieno recupero strappa il pareggio. Finisce 1-1 la sfida tra la squadra di Cannavaro e quella di Calzona. All'iniziale vantaggio di Osimhen risponde Success quasi allo scadere. Una rete che tiene vive le speranze salvezza dei friulani ora a -2 dalla salvezza. Succede tutto nella ripresa dopo un primo tempo privo di occasioni da rete. Decisiva la mossa di Cannavaro di mandare in campo Success che riesce a trovare un gol fondamentale per l'Udinese in vista di un finale con tre scontri diretti da giocare.

Poche nel primo tempo tra Udinese e Napoli.

Poche occasioni e zero gol nel primo tempo

Lo 0-0 che ha chiuso il primo tempo tra Udinese e Napoli è stato il risultato più giusto. Nella prima frazione infatti c'è stato poco ritmo tra le due squadre che hanno creato poche occasioni al Bluenergy Stadium. Sicuramente ciò che è parso evidente è il grande possesso palla del Napoli che però non ha mai dato il via a nitide occasioni da gol. Contrariamente invece a quanto accaduto all'Udinese che con Samardzic ha creato l'unico vero pericolo con un sinistro a giro dal limite finito fuori di poco.

Da segnalare come al 16′ si sia poi interrotto il gioco e tutto il pubblico, così come i calciatori in campo, si fermano per applaudire e ricordare le vittime del terremoto in Friuli dal 6 maggio 1976. ripreso il gioco le due squadre creano poche altri azioni degne di note. I partenopei cercando di farsi vedere con qualche timida fiammata di Lindstrom e dello stesso Osimhen che però non riescono mai ad essere pericolosi. I primi 45 minuti si chiudono così con il punteggio di 0-0.

Il gol di Osimhen contro l'Udinese.

Success risponde a Osimhen e riaccende le speranze salvezza

Nella ripresa subito in avanti l'Udinese con il cross di Zarraga, blocca Meret. I friulani ci provano ancora ma rischiano con Ferreira che perde palla in area, e così prova ad approfittarne Cajuste che ruba la sfera e calcia in porta ma è attento Okoye che blocca in due tempi. A questo punto il Napoli trova il coraggio giusto per trovare la rete che arriva grazie a Osimhen. Splendido il cross di Politano, si avventa sulla palla il nigeriano che di testa sovrasta i due centrali e batte Okoye. Napoli in vantaggio dunque e friulani gelati.

Il gol di Success nel finale.

L'Udinese ha una timida risposta con Devis che costringe Meret a distendersi per parare la conclusione dell'attaccante dell'Udinese. Ma è ancora il Napoli a trovare il gol sempre con Osimhen. Il nigeriano fa doppietta sfruttando l'assist di Lobotka e batte Okoye con un bel piatto destro all'angolino, ma è tutto inutile: c'è fuorigioco. Leggermente oltre la linea della difesa dei friulani la posizione del bomber partenpeo. Nel finale, quando tutto sembrava finito in pieno recupero Success trova il gol del pareggio fondamentale per la lotta salvezza. La punta dell'Udinese è brava a sfruttare una sponda aerea di Kristensen e batte con il destro Meret da pochi metri. Finisce 1-1.