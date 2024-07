video suggerito

I particolari metodi d’allenamento dell’Udinese: l’allenatore Runjaic usa dei palloni giganti Kosta Runjaic è il nuovo tecnico dell’Udinese che ha già stupito per i suoi metodi d’allenamento. Durante la seduta odierna i calciatori sono esercitati con dei palloni giganti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kosta Runjaic ha già stupido l'Udinese con i suoi metodi d'allenamento. Tecniche particolare che sono state messe in evidenza durante le sedute della squadra friulana nel ritiro di Bad Kleinkirchheim, in Austria, dove sta preparando al meglio la nuova stagione. Il tecnico tedesco, di origini croate, che in Polonia ha vissuto i suoi anni migliori, è stato ripreso dalle telecamere di Sky Sport mentre fa svolgere ai propri calciatori un esercizio piuttosto particolare usando dei palloni giganti con cui i componenti della rosa devono superare degli ostacoli.

Un'esercitazione sul dribbling che però può avere diversi benefici: migliore la tenuta della palla, limare la tecnica e il controllo e anche la forza. I palloni sono infatti più pesanti rispetto a quelli tradizionali. In realtà quella di Runjaic è un esercizio preciso ma che fa anche divertire i calciatori dell'Udinese che si sentono ridere direttamente dal rettangolo verde. Il nuovo allenatore dell'Udinese ha già mostrato le sue particolarità e l'ha fatto anche sotto gli occhi del presidente Pozzo in visita quest'oggi proprio durante il ritiro della squadra.

L'esercizio mostrato risulta essere dunque molto importante per fare gruppo ma anche per agevolare i giocatori a fare un determinato tipo di lavoro sul campo. D'altronde ci si aspetta molto da Runjaic e dal suo modo di intendere il calcio. La scelta dei Pozzo di affidarsi a questo allenatore alquanto sconosciuto prima della sua ufficializzazione, è molto coraggiosa ma in linea con la politica della società. In attesa di vederlo all'opera con l'Udinese nelle prime partite ufficiali, a destare curiosità è anche la sua maniacale cura dei dettagli durante il ritiro

La precisione del tecnico Runjaic durante la sessione d'allenamento

In un video mostrato dalla giornalista e inviata di Sky, Marina Presello, si vede Runjaic intento a inserire i paletti per i dribbling in modo preciso. Il tecnico si è aiutato con una sorta di ruota che spingeva in modo lineare per inserire nel terreno i paletti uno dietro l'altro. L'ennesima dimostrazione di quanto possa essere curioso, dopo un lavoro così preciso, vederlo all'opera e capire come giocherà questo nuova Udinese reduce da una salvezza sofferta la scorsa stagione sotto la guida di Fabio Cannavaro che ha consentito ai friulani di restare in Serie A.