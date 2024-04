Luis Alberto rilancia le speranze Champions della Lazio: il suo gol basta per battere il Genoa

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Per la Lazio è una vittoria fondamentale per non smettere di sperare nel sogno Champions: dal prossimo anno il quinti posto spalancherà le porte alla competizione europea più importante alla quale la squadra di Igor Tudor non vuole mancare. Ecco perché l'1-0 contro il Genoa diventa un tassello fondamentale per questo nuovo percorso.

Prima di festeggiare però i biancocelesti hanno dovuto attendere, visto che la partita non è stata per nulla facile. Gilardino ha già dimostrato di poter far male alle big italiane e anche la Lazio ha dovuto faticare. Fin da subito il grifone ha privato a dialogare allo stesso livello degli avversari, reagendo benissimo dopo ogni difficoltà e chiudendo benissimo tutti gli spazi.

Il primo tempo resta bloccato, con Tudor che viene costretto a operare il primo cambio già al 37′ a causa delle difficoltà di Lazzari che ha attirato l'attenzione della panchina per un problema fisico. Il grande brivido arriva poco prima dell'intervallo, quando il Genoa riparte in velocità: Ekuban salta Casale, ma poi spreca l'occasione cercando di tirare in porta invece di servire l'assist per Retegui, posizionato in modo migliore.

La paura però non impedisce alla Lazio di tornare in campo nella ripresa con un atteggiamento diverso. In uno stadio che inneggia a Gilardino, idolo di casa in questa stagione, i biancocelesti trovano la prima scintilla al 61′ con il tentativo di Luis Alberto. Lo spagnolo ci riprova anche sei minuti più tardi, questa volta trovando la via del gol grazie anche a un velo di Vecino che gli permette di beffare il portiere.

Da quel momento crescono le difficoltà del Genoa che prova anche un cambio di modulo nel finale per provare a sfruttare bene gli ultimi minuti alla ricerca del pareggio. Ma alla fine i rossoblù si devono arrendere al gol di Luis Alberto che decide la partita e che regala la seconda vittoria consecutiva in campionato alla Lazio.