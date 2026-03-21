Juventus-Sassuolo, dove vederla oggi in TV e streaming su Sky e DAZN: orario e formazioni

Juventus-Sassuolo è il match valido per la 30^ giornata di Serie A. La sfida tra la squadra di Spalletti e quella di Grosso si giocherà oggi, sabato 21 marzo, alle ore 20:45. Qui tutte le informazioni sulle formazioni e su dove vedere in diretta tv e streaming la partita.

Juventus-Sassuolo è il match valido per la 30^ giornata di Serie A. La sfida tra la squadra di Luciano Spalletti e quella di Fabio Grosso si giocherà oggi, sabato 21 marzo, con calcio d'inizio alle ore 20:45. I bianconeri arrivano a questa sfida dopo aver vinto contro l'Udinese nell'ultimo turno di campionato grazie al gol messo a segno da Boga su assist di Yildiz. I neroverdi, che si ritrovano una rosa decimata dalla pertosse, invece hanno perso l'ultima partita interna giocata contro il Bologna che di fatto ha espugnato il Mapei battendo Berardi e compagni con il punteggio di 0-1.

Una partita importante per i bianconeri che si giocano tutte le chance per centrare il quarto posto Champions e sperare in un inciampo del Como di Fabregas che sembra lanciatissimo per il raggiungimento di questo traguardo. Dall'altra parte un Sassuolo che ormai sembra aver messo al sicuro la salvezza con il decimo posto e ben 38 punti conquistati. Spalletti dovrebbe affidarsi ancora una volta a Boga in attacco insieme a Yildiz a fare da falso nove in attesa del rientro di Vlahovic. Qui tutte le informazioni sulle formazioni e su dove vedere in diretta tv e streaming la partita.

Dove vedere il match Juventus-Sassuolo e a che ora in diretta TV e streaming

Juventus-Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv su DAZN disponibile su smart tv. Per tutti gli abbonati Sky invece, la possibilità di seguire la partita sui canali di riferimento come Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (canale 251) e Sky Sport 4K (canale 213).

In streaming la sfida dell'Allianz Stadium sarà trasmessa sull'app di DAZN scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet o sul sito di DAZN. Per Sky invece la diretta streaming sarà garantita sull'app di Sky Go. La telecronaca su DAZN sarà a cura di Riccardo Mancini con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Juventus-Sassuolo, le probabili formazioni della partita di Serie A

La Juventus potrebbe schierarsi con Boga punta supportato da Conceicao, McKennie e Yildiz. Koopmeiners a centrocampo al posto di Thuram. Nel Sassuolo invece Grosso può schierare il tridente offensivo formato da Berardi, Pinamonti e Laurienté. Matic a centrocampo.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Yildiz; Boga. All. Spalletti.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.