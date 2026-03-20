Sassuolo decimato dalla pertosse prima della partita con la Juve: 6 calciatori sono stati isolati

Caos in casa Sassuolo in vista della sfida di campionato contro la Juventus. È stato riscontrato un caso di pertosse e cinque casi con sintomatologia compatibile. Già informata la Lega Serie A: al momento non è in dubbio la gara di domani contro i bianconeri.

La vigilia di Juventus-Sassuolo è stata caratterizzata da una situazione a dir poco inaspettata che si è venuta a creare in casa neroverde. Gli emiliani infatti sono in piena emergenza poiché all’interno del gruppo squadra è stato riscontrato un caso di pertosse e cinque casi con sintomatologia compatibile. Già informata la Lega Serie A: al momento non è in dubbio la gara di domani contro i bianconeri. Questa la nota ufficiale del Sassuolo.

"Il Sassuolo Calcio comunica che, a seguito di alcuni accertamenti effettuati negli ultimi giorni, è stato riscontrato un caso di pertosse diagnosticata e 5 casi con sintomatologia compatibile all’interno del gruppo squadra. I soggetti che presentano sintomi sono attualmente isolati e da 3 giorni sotto costante monitoraggio da parte dello staff medico del club che sta applicando tutte le procedure previste dai protocolli sanitari vigenti in accordo con le autorità sanitarie. Si informa inoltre che, allo stesso tempo, tutti i componenti del gruppo asintomatici sono stati sottoposti prontamente a specifica profilassi. Il club, ha già informato la Lega Serie A della situazione presente e continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione adottando tutte le misure necessarie a tutelare la salute dei propri tesserati e dello staff".

In conferenza stampa lo stesso allenatore del Sassuolo aveva già fatto intuire qualcosa. "Settimana particolare, abbastanza difficile, perché giorno dopo giorno abbiamo rimodellato i vari piani e speriamo di non doverlo più fare – ha spiegato Fabio Grosso -. Ci prepariamo a questa gara con i ragazzi a disposizione, ma abbiamo dei ragazzi in grado di poter fare partita, sappiamo che sarà difficile ma abbiamo voglia di cogliere questa opportunità, cercando di fare gara piena". Una situazione piuttosto particolare che si è dunque venuta a creare all'interno del gruppo squadra.

Quali sono i sintomi e i pericoli della pertosse

Il Sassuolo si presenterà regolarmente a Torino per svolgere la partita ma ha agito correttamente informando anche la Lega Serie A della situazione. La partita al momento si giocherà regolarmente anche se è chiaro che ci sarà un grosso monitoraggio per quanto riguarda tutti i calciatori. La pertosse è una malattia altamente contagiosa, dovuta a un’infezione delle vie respiratorie. Il periodo di incubazione dura circa 10 giorni, la malattia tra le 6 e le 10 settimane. I suoi sintomi sono simili a quelli di un comune raffreddore.