video suggerito

Europei oggi in TV, le partite su Rai e Sky: dove vedere Svizzera-Germania e Scozia-Ungheria Le partite di oggi, domenica 23 giugno, agli Europei sono valide per la 3ª giornata della fase a gironi: Svizzera-Germania e Scozia-Ungheria si giocano entrambe alle 21. Tutte le info su dove vederle in diretta tv, in chiaro e in streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le partite di oggi, domenica 23 giugno, agli Europei 2024 sono due, aprono la terza e ultima giornata della fase a gironi: si tratta di Svizzera–Germania e Scozia–Ungheria del Gruppo A che si giocano entrambe alle 21 per garantire la contemporaneità dei match in un turno cruciale per la definizione delle classifiche e della griglia delle nazionali qualificate agli ottavi.

Le due gare saranno visibili in diretta tv sui canali di Sky (ma solo per abbonati), eccezion fatta per Svizzera-Germania che andrà in onda in chiaro per tutti (e gratis) anche su Rai 1. Su Sky Sport 1 e Sky Sport (canale 251) andrà in onda anche la diretta gol per chi volesse seguire gli aggiornamenti in tempo reale dei due incontri. Di seguito tutte le info necessarie per vedere gli incontri in calendario.

Euro 2024, le partite di oggi: gli orari TV

Svizzera-Germania e Scozia-Ungheria sono gli ultimi incontri del Girone A che, come da calendario, iniziano allo stesso orario (21). Due match che stabiliranno la classifica esatta tra le selezioni che passano direttamente agli ottavi e quella che può ancora sperare in un ipotetico ripescaggio tra le migliori terze. Ecco a che ora e su quali canali saranno trasmesse:

ore 21 – Svizzera-Germania (Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e Rai 1)

(Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e Rai 1) ore 21 – Scozia-Ungheria (Sky Sport Sport 253)

Svizzera-Germania in chiaro sulla Rai: dove vederla in TV

La Germania padrone di casa non vuole perdere colpi e affronta la Svizzera (nella foto in basso, il portiere Sommer) con grande entusiasmo. La gara sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro (senza alcun costo aggiuntivo) anche su Rai 1. Gli abbonati a Sky potranno vederla su Sky Sport Calcio (numero 202) e Sky Sport 252. Diretta streaming disponibile gratis anche su RaiPlay oltre che su Sky Go (per abbonati) e NOW (a pagamento).

I tedeschi avevano messo la qualificazione in tasca già dopo la vittoria netta contro la Scozia alla prima giornata, l'obiettivo vero seguente è diventato il piazzamento in classifica. Il successo ottenuto anche contro l'Ungheria ha chiuso i conti per il la vetta del Gruppo A. Da prima, secondo il tabellone, la Germania va a incrociare la seconda del Gruppo C (Inghilterra, Danimarca, Slovenia, Serbia). La seconda, invece, troverà sulla sua strada la seconda del Gruppo B (Spagna, Italia, Albania, Croazia).

Dove vedere Scozia-Ungheria in TV e streaming

Scozia e Ungheria hanno finora condiviso, loro malgrado, il ruolo di sparring partner in un girone difficile. Non ci sarà diretta in chiaro per tutti sulla Rai, la partita andrà in onda (solo per abbonati) su Sky Sport 253. Diretta streaming solo su Sky Go (per abbonati) e NOW (a pagamento).

La terza e ultima partita riserva la possibilità a Scozia e Ungheria, al netto di combinazioni di risultati anche cervellotiche, di tentare il tutto per tutto per restare agganciate almeno al treno delle terze classificate. Leggermente favoriti gli scozzesi che hanno 1 punto (dopo il pareggio con la Svizzera) rispetto ai magiari, fermi a zero. Dovessero farcela, potrebbero incrociare le prime del Gruppo B (Spagna, Italia, Albania, Croazia), del Gruppo F (Turchia, Portogallo, Repubblica Ceca, Georgia) oppure la prima del Gruppo E (Romania, Slovacchia, Belgio, Ucraina).