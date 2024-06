Come sta Varga dopo il terribile infortunio in Scozia-Ungheria: frattura facciale, “diverse ossa rotte”

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Durante Scozia-Ungheria sono trascorsi attimi di puro terrore in campo, dopo che Barnabas Varga, giocatore della Nazionale di Rossi è crollato a terra apparentemente privo di sensi e subito circondato dai giocatori, avversari e compagni in lacrime e con le mani tra i capelli. Immediatamente soccorso, attorno al nazionale sono stati alzati i teloni per evitare sguardi indiscreti mentre si valutavano le sue reali condizioni che, alla fine, sono fortunatamente risultate meno tragiche rispetto all'inizio con l'attaccante ancora ricoverato ma fuori pericolo. Il suo Europeo però si è già concluso, dovrà però essere operato, visto che lo scontro gli ha provocato una frattura facciale con "diverse ossa del viso rotte".

La partita tra Scozia e Ungheria, valida per l'ultimo turno del Girone A e finita con la vittoria dei magiari saliti al 3° posto in classifica, è stata interrotta per circa sette minuti dopo che l'attaccante ungherese Varga è stato sbattuto a terra in seguito a uno scontro con il portiere scozzese Angus Gunn, al 67′. Un impatto violentissimo, dopo che Varga e Gunn avevano entrambi cercato di anticiparsi pe colpire la palla su un calcio di punizione, in area di rigore: il portiere con il gomito ha colpito fortuitamente la testa dell'attaccante. Varga è poi crollato pesantemente a terra e subito tutti i giocatori in campo sono apparsi allarmati a tal punto da richiamare gli immediati soccorsi. Alla fine il giocatore ungherese è stato trasportato via in barella, tra gli applausi generali mentre arrivavano notizie confortanti sul suo stato di salute: era cosciente e lucido.

Come sta Varga dopo il terribile impatto con Gunn: frattura facciale

L'infortunio dell'attaccante dell'Ungheria Barnabas Varga è risultato meno grave di quanto temuto all'inizio perché il giocatore si è ripreso quasi subito dall'impatto avvenuto contro il portiere scozzese Gunn. L'attaccante ungherese è stato trasportato all'Ospedale di Stoccarda dove hanno considerato le sue condizioni stabili e fuori pericolo.

Nelle ore successive le rassicurazioni sono arrivate dalla stessa federazione magiara che nella notte ha diramato un ultimo bollettino medico: "Diverse ossa del viso di Barnabás Varga si sono rotte durante lo scontro durante la partita e ha anche subito una commozione cerebrale. L'attaccante molto probabilmente verrà sottoposto a un intervento chirurgico. Trascorre la notte all'ospedale di Stoccarda. Tutta la squadra fa il tifo per lui!"

Lo shock di Gunn, il portiere che ha colpito Varga

Subito dopo la fine della partita tra i giocatori ungheresi non c'è stato molto spazio per festeggiare la vittoria che ha spinto la nazionale al 3° posto in classifica in attesa di un eventuale ripescaggio tra le migliori quattro terze. A parlare di quanto avvenuto in campo, anche il portiere scozzese rimasto visibilmente scosso di quanto accaduto: "Mi sono ritrovato un po' confuso per l'accaduto ma ho pensato di dover venire a parlarne e credo di aver fatto bene. È stata una situazione certamente dolorosa anche per me. Spero che adesso stia bene, ma non riesco a ricordare molto di quanto sia accaduto".

Una situazione convulsa e confusa che è stata riportata anche dal ct della Ungheria, Marco Rossi nel post gara: "La situazione era davvero difficile. Ciò che mi hanno detto i giocatori è che in quel momento Barni sembrava non essere cosciente e tutti erano quindi molto preoccupati per le sue condizioni e anche per il fatto che i medici fossero arrivati ​​un po' in ritardo, possiamo dirlo. Per fortuna ora non è più in pericolo. Probabilmente verrà operato e se andiamo oltre nella competizione, ovviamente non farà più parte della squadra"

La polemica della BBC sull'infortunio di Varga: ha violato i protocolli

Attorno all'episodio dell'infortuni odi Varga, si è anche scatenata la polemica per quanto trasmesso dalla stessa Uefa in TV, andato in onda anche nel Regno Unito davanti al quale la Televisione inglese ha potuto fare poco e in ritardo. La BBC, infatti, per mostrare gli incontri di Euro 2024 utilizza il feed globale della Uefa e ciò significa che ha un controllo limitato su ciò che viene mostrato. Così, ha trasmesso in diretta TV i replay dell'impatto che l'Uefa ha deciso di trasmettere in onda in attesa di riprendere il match, riuscendo a "staccare" a proprio discrezione troppo tardi.

L'indignazione tra i conduttori della BBC è stata immediata. Intervenendo a fine partita, la presentatrice della BBC Gabby Logan ha spiegato che la Uefa ha infranto i suoi stessi protocolli mostrando il replay: "Siamo rimasti scioccati quanto te quando hanno riprodotto quell'incidente. Esistono protocolli su questo genere di cose dopo Christian Eriksen tre anni fa e siamo rimasti molto sorpresi che l'Uefa abbia deciso di mostrare quel replay, motivo per cui abbiamo tagliato subito il grandangolo appena abbiamo potuto".