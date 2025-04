video suggerito

Il terribile infortunio di Dani Jimenez, il braccio si piega al contrario: urla disperate in campo Huesca-Racing Santander di Seconda Divisione spagnola ha visto il gravissimo infortunio del portiere dei padroni di casa, Dani Jimenez: dopo una strepitosa parata è caduto male piegando al contrario il braccio destro. Tra le urla disperate, è stato trasportato fuori campo in barella. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

In Seconda Divisione spagnola, nel corso di Huesca-Racing Santander, il portiere dei padroni di casa Dani Jimenez ha subito un terribile incidente in occasione del momentaneo 1-1, a causa di una brutta caduta in cui ha messo male il braccio che si è piegato in modo innaturale. Un infortunio che ha lasciato a terra l'estremo dell'Huesca in preda a urla disperate, uscito poi in barella dal terreno di gioco.

Infortunio Jimenez: fatale la brutta caduta dopo una stupenda parata

Una caduta scomposta che ha piegato il braccio, all'altezza del gomito, in modo totalmente innaturale, ha costretto il portiere dell'Huesca che è dovuto essere medicato sul posto e poi trasportato fuori in barella e quindi in ospedale per ulteriori accertamenti medici. L'incidente è accaduto in occasione della rete del pareggio degli ospiti quando al 68′ Garcia ha trovato la via dell'1-1. La gravità della caduta si è compresa immediatamente con i compagni di squadra che hanno richiamato subito l'intervento della panchina e la partita che è stata fermata per diversi minuti, tra le grida di dolore dello stesso Jimenez, che aveva fatto una parata fantastica su Karrikaburu.

Tre espulsi nell'Huesca, il Racing vince di rimonta in goleada

L'infortunio del portiere dell'Huesca è stato solamente uno dei tanti episodi che hanno caratterizzato una partita che ha visto ben tre espulsioni dei padroni di casa e della vittoria in rimonta da parte degli ospiti. Il Racing ha infatti approfittato dei cartellini rossi e degli infortuni dell'Huesca per prendere il controllo della partita, mentre la squadra di casa non è riuscita a ribaltare la situazione crollando al 90′. Adesso, La prossima giornata sarà decisiva per entrambe le squadre: l'Huesca dovrà riconsiderare la sua strategia in chiave playoff promozione, mentre il Racing festeggerà una vittoria che gli dà slancio e fiducia nella lotta per restare in cima alla classifica.