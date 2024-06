video suggerito

Svizzera a un passo dagli ottavi: contro la Scozia finisce 1-1, il gol di Shaqiri è una magia Svizzera a un passo dagli ottavi degli Europei. Gli elvetici pareggiano 1-1 contro la Scozia e si mettono alle spalle della Germania con 4 punti al secondo posto. Segnano McTominay e Shaqiri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

30 CONDIVISIONI condividi chiudi

Svizzera a un passo dagli ottavi degli Europei. Gli elvetici pareggiano 1-1 contro la Scozia e si mettono alle spalle della Germania con 4 punti al secondo posto. A passare in vantaggio però sono stati gli scozzesi con il gol di McTominay. Il pareggio però arriva poco dopo con una magia di Shaqiri che con un sinistro a giro mette a segno la palla nella parta alta del palo. Nel finale le due Nazionali ci provano ma non riescono a trovare il gol che sblocca il risultato di 1-1 che chiuderà la partita.

La gioia di McTominay dopo il gol.

La magia di Shaqiri fa esplodere lo stadio nel primo tempo

Svizzera e Scozia sapevamo di doversi giocare tutto questa sera in un match che poteva dire molto in chiave qualificazione. Partono subito forte gli scozzesi che passano in vantaggio con il gol messo a segno da McTominay. Tutto nasce da una ripartenza veloce sugli sviluppi di un calcio d'angolo a favore per la Svizzera. Il centrocampista dello United è bravo a ricevere un pallone all'interno dell'area di rigore e calcia in porta. Decisiva una deviazione di Schar che spiazza Sommer e permette alla Scozia di passare in vantaggio.

Pochi minuti e la Svizzera pareggia con un eurogol di Shaqiri. La difesa scozzese sbaglia un facile disimpegno e il retropassaggio errato di Ralston permette all'ex Inter di inventarsi una traiettoria pazzesca. Lo svizzero da fuori area calcia di prima intenzione con un sinistro a giro perfetto e la mette sotto l'incrocio dei pali. La Svizzera ha ancora la possibilità di portarsi in vantaggio prima con Widmer e poi con Ndoye ma senza trovare fortuna. All'attaccante del Bologna viene anche annullato un gol per fuorigioco.

Leggi anche Brutto infortunio per Tierney durante Scozia-Svizzera: fuori in barella con le mani sul volto

L'esultanza di Shaqiri dopo il gol.

Tante occasioni nella ripresa ma il risultato resta inchiodato sul pari

Nella ripresa la Svizzera continua a premere sull'acceleratore e va vicina al gol ancora con Ndoye. Il giocatore del Bologna si libera alla perfezione per il tiro, ma la sua conclusione non è eccezionale ed è bravissimo Gunn a deviarla in angolo. Occasione in cui la Scozia però perde anche Tierney per infortunio. Proprio la Scozia non vuole mollare e reagisce agli attacchi della Svizzera. Cross di Robertson su punizione, colpo di testa di Hanley che si spegne sul palo alla destra di Sommer e occasione enorme mancata.

La Scozia non molla e va vicina al gol poi con McTominay dopo un batti e ribatti in area di rigore. Sul contropiede conseguente la Svizzera trova il gol con Embolo ma l'arbitro annulla per fuorigioco dell'attaccante appena entrato. I due allenatori nel frattempo effettuano diversi cambi per cercare di cambiare l'inerzia della partita ma il risultato non cambia. La Scozia prova a premere sull'acceleratore fino all'ultimo ma al triplice fischio il risultato è 1-1. La Svizzera è a un passo dagli ottavi.