Oggi dalle ore 21 si gioca Inghilterra-Italia, la finale di Euro 2020. L'ultimo atto di un torneo che ha visto gli uomini di Southgate e di Mancini superare tutti i rispettivi ostacoli presentandosi alla partita più importante con un equilibrio quasi totale sul possibile esito del match. Di certo, l'Inghilterra avrà un oggettivo vantaggio in più: il pubblico di casa. Si giocherà infatti nello storico stadio londinese di Wembley, di recente ristrutturazione, che è l'impianto designato ad ospitare la ‘final four' continentale.

Nella splendida e unica cornice di Wembley Inghilterra e Italia si affronteranno per 90 minuti ed oltre, finché non arriverà il verdetto finale sul nuovo campione d'Europa 2021. 60 mila gli spettatori presenti: malgrado il ritorno pandemico con la variante delta che si è diffusa soprattutto nel Regno Unito, il Governo britannico in accordo con l'Uefa ha deciso di ampliare la possibilità d'accesso ai tifosi. Già negli ottavi c'era stato un incremento dell'affluenza dopo l'iniziale 25% della fase a gironi e, adesso, un impianto più pieno che vuoto.

Il ‘fattore campo' non sarà un elemento secondario. La Francia, ad esempio, in questo Europeo aveva già subito il contraccolpo di uno stadio pieno e contrario: la Puskas Arena, quando ha giocato – e rischiato – contro l'Ungheria. Di nuovo, il fattore campo tornerà a essere importante – se non a provare a diventare decisivo – per Inghilterra-Italia: solamente 10-12 mila tifosi azzurri, tutto il resto per i Tre Leoni. Il pubblico sarà un 12° uomo con cui fare i conti per un'Inghilterra che ha già assaporato il piacere di giocare e qualificarsi davanti ai propri tifosi. Per l'Italia, in questo torneo sarà la terza volta e si spera anche nel detto che non c'è due senza tre.

Lo stadio della finale degli Europei tra Italia e Inghilterra

Quando l'Uefa ha deciso di organizzare il suo primo Torneo continentale itinerante ha scelto 11 stadi per l'occasione. Tra cui Wembley, indicando nell'impianto storico di Londra l'ombelico dell'Europeo. Wembley ha ospitate la fase a Gironi dell'Inghilterra, a Wembley si sono giocati ottavi e quarti, a Wembley sta concludendosi la ‘final four' tra semifinali e finale. Uno stadio appena ristrutturato che ospita da sempre le partite della Nazionale.

Costruito sulle ceneri del precedente impianto è stato inaugurato nel 2007 ed è direttamente controllato dalla Federcalcio inglese (FA). La sua storia si perde nella notte dei tempi ospitando finali di Champions ed Europei e diventando anche teatro delle partite della nazionale inglese di rugby. Capace di ospitare fino a 90 mila persone a sedere, per l'occasione del prossimo 11 luglio vedrà 60 tifosi sugli spalti.